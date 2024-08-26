Otomobil almak isteyenler dikkat! Araç fiyatlarına zam geliyor, tarihe dikkat!

26 Ağustos 2024 00:08 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:17

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Hem indirim hem zam var: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci eylül ayından itibaren araç fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Araç almak isteyenler eylül ayı sonrası kredi faizleri düşmesini beklerken yükselen araç fiyatlarıyla yine zorda kalabilir. Yerli araçlarda da GSR avantajının bitmesiyle fiyat yükselmesi bekleniyor.

Araç fiyatlarının artışı ve kredi faizlerinin yüksek seyretmesiyle otomotiv piyasasında durgunluk sürüyor. Beklentiler sonbaharla birlikte faizlerde düşme yaşanırsa araç piyasasının canlanacağı üzerineydi. Ancak otomotiv yazarı Emre Özpeynirci eylül ayının zor bir ay olabileceğini söyleyerek uyardı.

EYLÜL AYINDA OTOMOBİLE YÜZDE 5 ZAM BEKLENTİSİ

Özpeynirci sosyal medya hesabından araç piyasasındaki gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Eylülde otomobillere kur zammı yolda Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli. Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek. Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."