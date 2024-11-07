Otomobil dünyası sarsıldı: Nissan küçülmeye gidiyor

07 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:21

Küresel çapta otomobil devleri arasında rekabet artarken bazı otomobil markaları da daralmaya gidiyor. Japonya'nın en büyük otomotiv şirketlerinden Nissan, 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, Çin ve ABD pazarlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle karar almak zorunda kaldı.

Japonya'nın en büyük otomotiv şirketlerinden Nissan, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve üretim kapasitesini beşte bir oranında azaltacağını duyurdu. Şirket, Çin ve ABD pazarlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yıllık kar beklentisini de yüzde 70 oranında düşürdü. Nissan’ın 2023 yılı için beklediği yıllık işletme karı 150 milyar yen (yaklaşık 975 milyon dolar) olarak revize edildi. Bu, yıl içinde yapılan ikinci büyük düşüş oldu.

Şirketin Temmuz-Eylül dönemine ait ikinci çeyrek işletme karı yüzde 85 düşerek 32.9 milyar yen olarak gerçekleşti. Bu rakam, piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Nissan CEO'su Makoto Uchida, yaptığı açıklamada şirketin daha güçlü ve esnek bir yapıya kavuşmak için yeniden yapılanacağını, yönetimin hızlı ve esnek hareket edebileceği bir yapıya geçileceğini belirtti. Uchida, alınan bu önlemlerin şirketin küçülmeye gittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

SATIŞLARDA ÇİN VE ABD KAYBI

Nissan, finansal yılın ilk yarısında küresel satışlarında yüzde 3,8’lik bir düşüş yaşayarak 1,59 milyon araç satışına ulaştı. Bu düşüşün en büyük nedeni, şirketin güçlü bir geri dönüş yapmayı hedeflediği Çin pazarında yaşanan yüzde 14,3’lük gerileme oldu. ABD’de de satışlar yaklaşık yüzde 3 düşüşle 449 bin araca indi. Çin ve ABD, Nissan’ın küresel satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Uchida, ABD pazarında beklenen satış başarısının yakalanamadığını ve özellikle hibrit araçlara olan talebin hızla artmasının kendilerini şaşırttığını ifade etti. Şirketin hibrit ve plug-in hibrit modellerinin yetersiz kalması nedeniyle bu pazarda zorlandıkları belirtildi.

ÇİN'DE REKABET YOĞUNLAŞIYOR

Nissan, Çin pazarında rekabetin artmasıyla birlikte zorlanmaya başladı. Özellikle Çinli üreticilerin elektrikli araç segmentinde hızlı büyümesi, yabancı otomobil markalarını zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde bir diğer Japon otomobil devi Honda da Çin pazarında satışlarının düşmesi nedeniyle yüzde 15’lik bir kar kaybı yaşadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Honda'nın hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

Öte yandan, Nissan’ın hisseleri kazanç açıklamalarından önce yüzde 2,2 artış gösterdi. Bu gelişme, geniş piyasanın yüzde 0,25 düşüş yaşadığı bir dönemde dikkat çekti.