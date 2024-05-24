Otomobil fiyatına kurbanlık develer pazarın gözdesi oldu! Kısa sürede kapış kapış satıldı

24 May 2024 10:12 - Güncelleme : 24 May 2024 10:14

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık telaşı başladı. Vatandaşlar, kurban ibadeti için küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için pazarlara akın etti. Adıyaman’ın Besni ilçesinde küçük ve büyük baş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık deve satışları da başladı. Neredeyse ikinci el otomobil fiyatına satılan develer pazarın gözdeleri oldu.

KURBANLIK DEVELER İKİNCİ EL ARABA FİYATINA SATILIYOR

Besni ilçesinde Murat Nalman isimli kurbanlık hayvan satıcısı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kurbanlık deve getirdi. Aydın, Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinden getirdiği kurbanlık develeri satışa çıkartan Murat Nalman, kısa sürede develerin çoğunu sattı. Genellikle sipariş üzerine kurbanlık deve getiren Murat Nalman, 20 kurbanlık deveden 18’ini sattı. Kurbanlık develere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fiyatları 200 ile 300 bin TL arasında olan develeri kurban edecek.

KISA SÜREDE KAPIŞ KAPIŞ SATILDI

Deve satıcısı Murat Nalman, 20 yıldan beri müşterinin talebi üzerine deve getirdiğini belirterek, “Müşterilerin talebi üzerine Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerden kurbanlık deve getiriyoruz. Müşteri talebi oldukça getiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 20 adet deve getirdik. Bunlardan 18’ini sattık, elimizde 2 tane devemiz var. Onunda bir tanesinin pazarlığı bitmek üzere bir vatandaşımıza verdik” dedi.