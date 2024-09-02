Otomobil fiyatları zamlandı! GSR kaynaklı indirim rüzgarı geride kaldı

02 Eylül 2024 15:24 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:56

Döviz kurlarındaki iniş çıkışlar otomotiv sektörünü vurdu. Bugünden itibaren otomobil fiyatlarına zam geldi. Sıfır otomobil için kritik gün olan 31 Ağustos'un ardından zam haberi zaten bekleniyordu. GSR II donanımına sahip olmayan araçların satışı 31 Ağustos’ta sona erdi. Stokları eritemeyen bayiler ise düşünceli. Bayilerin elde kalan araçları kendi aralarında satış yapacağı ve ikinci el olarak piyasaya sürecekleri söyleniyor. Araba alma hayali kuranlar içinse yükselen otomobil fiyatları kara kara düşündürüyor. İşte zamlı araçların fiyat listesi.

ARABA ALMAK İSTEYENLERE KÖTÜ HABER

Vatandaşlar otomobil almak için uzun bir süredir beklemedeydi. Araba fiyatlarının düşmesini bekleyen alıcı için kötü bir haber geldi. Araba fiyatları zamlandı.

Piyasalardaki belirsiz atmosfer nedeniyle araç fiyatları sürekli artıyor.

GSR II donamına sahip olmayan araçlar için son gün 31 Ağustos. Kararın açıklandığı tarihten bu yana bayiler, ellerindeki eski donanımlı otomobilleri satmak için ciddi indirimlere gitti. Ancak ucuz otomobil devri geride kaldı.

OTOMOBİL FİYATLARINA ZAM YAPILDI

31 Ağustos'tan önce sıfır araç almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerektiği konusunda uyaran bayiler haklı çıktı. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle otomobil fiyatları yükseldi.

Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 969,900 TL

Opel Corsa Edition 1.2 75 hp - 1,075,900 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno - 1,170,000 TL

Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic - 1,184,900 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT - 1,209,000 TL

Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG - 1,310,000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1,430,000 TL

TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1,432,600 TL

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost - 1,464,100 TL

BYD ATTO 3 - 1,590,000 TL

Chery Omoda5 Vision - 1,637,000 TL

Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1,800,000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI - 2,052,737 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid - 2,290,000 TL

BMW 120 M Sport mild hybrid - 2,298,200 TL

Mercedes A200 AMG - 2,543,000 TL

YENİ TOYOTA COROLLA EYLÜL FİYATLARI

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Benzin Otomatik: 1.433.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik: 1.518.500 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.607.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.716.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 1.835.000 TL

Önceki fiyatlarla kıyaslandığında, en düşük modelin fiyatı 1.346.500 TL'den 1.433.000 TL'ye yükseldiği, en yüksek modelin ise 1.727.500 TL'den 1.835.000 TL.

ÖTV'SİZ RENAULT OTOMOBİL FİYATLARI

2024 Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 917.800 TL

2024 Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 958.000 TL

2024 Renault Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.047.600 TL

ÖTV'siz Renault fiyat listesi belli oldu - Resim : 2

2024 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg: 702.900 TL

2024 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 795.000 TL

2024 Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg: 809.500 TL

2024 Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg: 839.600 TL

2024 Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 965.900 TL

2024 Renault Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg: 896.600 TL

2024 Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.015.800 TL

ÖTV'siz Renault fiyat listesi belli oldu - Resim : 3

2024 Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 570.500 TL

2024 Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 640.000 TL

2024 Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 674.800 TL

EN UCUZ OTOMATİK VİTES SEDAN ARABALAR

Skoda octavıa - 1 milyon 719 bin 900 TL

Honda cıvıc - 1 milyon 715 bin TL

Hyundaı elantra - 1 milyon 569 bin TL

Renault megane sedan - 1 milyon 517 bin TL

Ford focus sedan - 1 milyon 504 bin 900 TL

Toyota corolla - 1 milyon 346 bin 500 TL

Fıat egea sedan - 1 milyon 437 bin 900 TL