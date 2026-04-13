Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:39
1
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji ve lojistik maliyetleri üzerindeki baskısı, otomotiv sektöründe Mayıs ve Haziran ayları için zam beklentisini beraberinde getirdi. 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Nisan ayında baskılanan maliyet artışlarının önümüzdeki iki ay itibarıyla fiyatlara yansıyabileceğini belirtirken; otomobilin "yatırım aracı" olma niteliğini koruması nedeniyle satış performansının stabil seyrettiğini vurguladı. 

Habertürk'e konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

2
araba fiyatları

'MAYIS VE HAZİRAN'DA YANSIMALAR OLACAK'

Müşteri talebi bir miktar öne çekildi çünkü müşteri de bunu görüyor. Onun için de showroomlarda hareket var. Kurlar paralel seyrederken, petrol fiyatları artıyor. Dolayısıyla maliyetlerin ve fiyatların artması da kaçınılmaz. Hepimiz görüyoruz Nisan ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Ama Mayıs ve Haziran'da yansımalar olacaktır

 

3
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

TÜRKİYE'NİN DİNAMİKLERİ AVRUPA'DAN FARKLI 

Batı Avrupa pazarına göre değişik bir pazarız. Batı Avrupa'da enflasyon veya bir bir istikrarsızlık söz konusu olduğu zaman ilk reaksiyon harcamaları azaltmak yönünde oluyor. Türkiye'de ise bu durumlarda otomobil yatırım aracı olarak görüldüğü için satışlar etkilenmiyor. Çok yakınımızda, çok ciddi bir bir savaş olmasına rağmen yine de Türkiye pazarının bundan o kadar çok etkilenmediğini görüyoruz. Nisan'da satışların yeniden arttığını görebiliriz.

4
yerli ucuz araba

YERLİ ARAÇLARDAKİ ARTIŞ 

İlk çeyrekte yerlilik payı geçen seneye göre 4 puan arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 31’di. 2025 yılı genelinde ise yerlilik payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise yerlilik oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da yaptığımız yatırımların meyvelerini otomotiv sanayi olarak görmeye başlıyoruz demektir.

OSD verilerine göre Türkiye, otomobil üretiminde Avrupa Birliği’nde altıncı, hafif ticari araç üretiminde birinci ve toplam hafif araç üretiminde beşinci sırada yer alıyor.


 

5
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

'TÜRKİYE ARTIK BIG 6 OLARAK TANIMLANIYOR'

Hafif ticari araçlarda geçen yıl kaybedilen Avrupa liderliği yeniden kazanılırken, otobüs üretiminde de liderlik sürüyor. Türkiye ayrıca dünyada dördüncü büyük otobüs üreticisi ve hafif ticari araçta da dokuzuncu sırada bulunuyor.

Türkiye’nin Avrupa otomotiv pazarındaki konumuna da değinen Eroldu, ülkenin artık 'big 6' olarak tanımlanan büyük pazarlar arasında yer aldığını vurguladı.

Eroldu, "Avrupa'da eskiden 'big 5' olarak tanımlanan 5 büyük pazar bulunurdu. Türkiye'nin gelişimi ile artık Avrupa’da 'big 6' var. Bugün Türkiye beşinciliği zorlayan bir ülke konumunda. Hafif ticari araçlarda konumumuz daha da iyi. Burada da üçüncü durumdayız. Avrupa’daki hafif ticari araç pazarının yüzde 9 daralmasına rağmen, Türkiye'nin ihracatını artırması önemli.

6
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

'AB-HİNDİSTAN ANLAŞMASI SANAYİYİ ETKİLEYEBİLİR'

Avrupa Birliği bugüne kadar açık ticareti ve entegrasyonu destekleyen bir yapıya sahipti. Fakat Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu yeni uygulamalarla ve Çin'in de rekabetçi baskısıyla beraber politikalarını değiştirme yönünde adımlar atıyor. Bunların en önemlisi de 'Made in EU' diye kamuoyunda da çok tartışılan Avrupa Birliği'nin kendisine tekrar koruma duvarları inşa etme yönünde kararlar. Dünya ticaret düzenini ve otomotiv sanayini etkileyecek değişimler söz konusu olacak.

7
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

'MADE IN EU' TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Yayınlanan taslak üzerinde biz sanayi olarak, bakanlıklarla birlikte çalışıp bu dokümanı Türkiye’ye fayda sağlayacak şekilde son haline getirmeye çalışacağız. Ama bu dokümanın da aslında hayata geçmesi herhalde 1-2 sene daha alacaktır. Gümrük Birliği anlaşması olan ülkelerin bu kapsam içine girmesi son derece olumlu

8
Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

'AVRUPA İLE HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ'

Türkiye Avrupa’nın üçüncü ihracat pazarı. Aynı zamanda Avrupalı üreticilerin tamamlayıcı üretim hattı bugün Türk otomotiv sanayinin ihracatının içinde yüzde 40 paya sahip. Bu açıdan da çok entegre ve tamamlayıcı bir yapımız var. Ayrıca hafif ticari araçlarda ve otobüslerde Avrupa’nın en büyük sağlayıcısı ülke konumundayız. Türkiye ile Avrupa Birliği’nin otomotiv sanayi açısından ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.