Otomobil fiyatlarına zam sinyali! Uzman isim tarih vererek uyardı

TÜRKİYE'NİN DİNAMİKLERİ AVRUPA'DAN FARKLI

Batı Avrupa pazarına göre değişik bir pazarız. Batı Avrupa'da enflasyon veya bir bir istikrarsızlık söz konusu olduğu zaman ilk reaksiyon harcamaları azaltmak yönünde oluyor. Türkiye'de ise bu durumlarda otomobil yatırım aracı olarak görüldüğü için satışlar etkilenmiyor. Çok yakınımızda, çok ciddi bir bir savaş olmasına rağmen yine de Türkiye pazarının bundan o kadar çok etkilenmediğini görüyoruz. Nisan'da satışların yeniden arttığını görebiliriz.