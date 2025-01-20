Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum
Otomobil piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor. Reel fiyatlar 18. ayında da geriledi. Araçlarda ortalama fiyatlar artarken, reel fiyatlar düştü.
BETAM tarafından hazırlanan rapora göre otomobil fiyatları aralıkta reel düşüşünü 18. aya taşıdı. Reel fiyatlar düşerken talep canlandı.
OTOMOBİL FİYATLARINDA 18 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ
BETAM tarafından ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden rapor yayımlandı. Aralık ayında otomobile talep düşerken, reel fiyatlar azaldı. Otomobil talep endeksi, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 1,7 düşük olmasına rağmen geçen aya kıyasla yüzde 17,5 yükseldi.
İLAN SAYISI ARTTI
Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 21,7 oldu. Satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı", geçen aya kıyasla 0,3 gün uzayarak 20,2 gün oldu.
REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 26,9'A GERİLEDİ
Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyat endeksi, kasıma kıyasla yüzde 0,1 azalarak 154,8 oldu. Mayıs 2023'te yüzde 47,9 oranına ulaşan değişim oranı, Haziran 2024'te yüzde -41,4'e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak Aralık 2024'te yüzde -26,9 oldu.
REEL FİYATLAR DÜŞERKEN ORTALAMA FİYATLAR YÜKSELDİ
Ortalama otomobil fiyatları, kasım 2024'te 899 bin 940 lira iken aralık 2024'te 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 5,6 arttı.