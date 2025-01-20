Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:20

Otomobil piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor. Reel fiyatlar 18. ayında da geriledi. Araçlarda ortalama fiyatlar artarken, reel fiyatlar düştü.

BETAM tarafından hazırlanan rapora göre otomobil fiyatları aralıkta reel düşüşünü 18. aya taşıdı. Reel fiyatlar düşerken talep canlandı.

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum - 1. Resim

OTOMOBİL FİYATLARINDA 18 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ

BETAM tarafından ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden rapor yayımlandı. Aralık ayında otomobile talep düşerken, reel fiyatlar azaldı. Otomobil talep endeksi, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 1,7 düşük olmasına rağmen geçen aya kıyasla yüzde 17,5 yükseldi.

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum - 2. Resim

İLAN SAYISI ARTTI

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 21,7 oldu. Satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı", geçen aya kıyasla 0,3 gün uzayarak 20,2 gün oldu.

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum - 3. Resim

REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 26,9'A GERİLEDİ

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyat endeksi, kasıma kıyasla yüzde 0,1 azalarak 154,8 oldu. Mayıs 2023'te yüzde 47,9 oranına ulaşan değişim oranı,  Haziran 2024'te yüzde -41,4'e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak Aralık 2024'te yüzde -26,9 oldu.

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum - 4. Resim

REEL FİYATLAR DÜŞERKEN ORTALAMA FİYATLAR YÜKSELDİ

Ortalama otomobil fiyatları, kasım 2024'te 899 bin 940 lira iken  aralık 2024'te 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 5,6 arttı.

Otomobil fiyatlarında reel düşüş rekoru: 18 aylık seriye devam! İşte ikinci el araç piyasasında son durum - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...