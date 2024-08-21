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Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:37
Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5&#039;te tek marka

iSeeCars isimli araştırma şirketi, otomobil satın almadan önce mutlaka bakılması gereken bir liste yayımladı. iSeeCars, 2024’ün en uzun ömürlü ve en sağlam 30 otomobili listeledi. İşte ömürlük 30 otomobil modeli...

Otomobil almak isteyen vatandaşların tercihlerinde en önemli faktörler motorun dayanıklılığı ve aracın sağlamlığı oluyor. iSeeCars isimli araştırma şirketi 2024'ün en dayanıklı araçlarını sıraladı ve 400 bin kilometreyi rahatlıkla aşabilen 30 otomobil listeledi.

400 milyondan fazla araç üzerinde yapılan araştırmada, araçların yalnızca yüzde 8,6'sının 400 bin kilometreye ulaşabildiğini aktarıldı. Peki, bu araçlar hangileri? İşte iSeeCars'ın ömürlük olarak nitelendirdiği 30 otomobil modeli..

Ülkemizde de dayanıklılığıyla bilinen Toyota, en sorunsuz otomobiller arasında yer alıyor. iSeeCars'ın en sağlam 30 otomobilin sıralandığı listen de ilk beş basamağında Toyota marka araçlar var..

İŞTE EN SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ 30 OTOMOBİL

1 Toyota Tundra %36.6

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 1. Resim

2 Toyota Sequoia %36.4

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 2. Resim

3 Toyota 4Runner %26.8

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 3. Resim

4 Toyota Tacoma %26.7

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 4. Resim

5 Toyota Highlander Hybrid %25.9

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 5. Resim

6 Honda Ridgeline %25.8

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 6. Resim

7 Chevrolet Suburban %22.0

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 7. Resim

8 Toyota Avalon %22.0

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 8. Resim

9 Lexus GX %20.7

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 9. Resim

10 Chevrolet Silverado 1500 %18.8

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 10. Resim

11 GMC Yukon XL %17.9

12 Chevrolet Tahoe %17.7

13 Honda Pilot %17.5

14 Honda Accord %16.6

15 GMC Sierra 1500 %16.1

16 Ford F-150 %15.8

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 11. Resim

17 Toyota Highlander %15.7

18 Nissan Titan %14.8

19 GMC Yukon %14.6

20 Honda CR-V %13.9

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 12. Resim

21 Toyota Camry %13.5

22 Ford Expedition %13.1

23 Honda Accord Hybrid %13.1

24 Nissan Pathfinder %13.0

25 Toyota Prius %12.6

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 13. Resim

26 Nissan Armada %12.6

27 Mazda CX-9 %12.4

28 Acura MDX %11.9

29 Honda Odyssey %11.5

30 Ram 1500 %11.5

Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka - 14. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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