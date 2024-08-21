Otomobil satın almadan önce bu listeye mutlaka bakın! İşte ömürlük 30 otomobil: İlk 5'te tek marka

21 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:37

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Sıfır araçlar için sıfır faizli kredi fırsatı! İşte en uygun fiyatlı otomobil modelleri

Otomobil almak isteyen vatandaşların tercihlerinde en önemli faktörler motorun dayanıklılığı ve aracın sağlamlığı oluyor. iSeeCars isimli araştırma şirketi 2024'ün en dayanıklı araçlarını sıraladı ve 400 bin kilometreyi rahatlıkla aşabilen 30 otomobil listeledi.

400 milyondan fazla araç üzerinde yapılan araştırmada, araçların yalnızca yüzde 8,6'sının 400 bin kilometreye ulaşabildiğini aktarıldı. Peki, bu araçlar hangileri? İşte iSeeCars'ın ömürlük olarak nitelendirdiği 30 otomobil modeli..

Ülkemizde de dayanıklılığıyla bilinen Toyota, en sorunsuz otomobiller arasında yer alıyor. iSeeCars'ın en sağlam 30 otomobilin sıralandığı listen de ilk beş basamağında Toyota marka araçlar var..

İŞTE EN SAĞLAM VE UZUN ÖMÜRLÜ 30 OTOMOBİL

1 Toyota Tundra %36.6

2 Toyota Sequoia %36.4

3 Toyota 4Runner %26.8

4 Toyota Tacoma %26.7

5 Toyota Highlander Hybrid %25.9

6 Honda Ridgeline %25.8

7 Chevrolet Suburban %22.0

8 Toyota Avalon %22.0

9 Lexus GX %20.7

10 Chevrolet Silverado 1500 %18.8

11 GMC Yukon XL %17.9

12 Chevrolet Tahoe %17.7

13 Honda Pilot %17.5

14 Honda Accord %16.6

15 GMC Sierra 1500 %16.1

16 Ford F-150 %15.8

17 Toyota Highlander %15.7

18 Nissan Titan %14.8

19 GMC Yukon %14.6

20 Honda CR-V %13.9

21 Toyota Camry %13.5

22 Ford Expedition %13.1

23 Honda Accord Hybrid %13.1

24 Nissan Pathfinder %13.0

25 Toyota Prius %12.6

26 Nissan Armada %12.6

27 Mazda CX-9 %12.4

28 Acura MDX %11.9

29 Honda Odyssey %11.5

30 Ram 1500 %11.5