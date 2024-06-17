Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

17 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:35

Otomotiv sektörü temsilcilerinin gözü 7 Temmuz tarihinde.

GSR tescilli olmayan sıfır araçların önemli bir kısmı 7 Temmuz 2024'ten sonra satılamayacak.

Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' kapsamında, GSR tescili olmayan yeni araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek. Kararın araç fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

GSR TESCİLİ OLMAYAN YENİ ARAÇLAR SATILAMAYACAK

7 Temmuz 2024 itibariyle, GSR (Genel Güvenlik Yönetmeliği) belgesine sahip olmayan sıfır araçların satışı ve tescili Türkiye'de yasaklanacak. Ancak, bu kurala bazı istisnalar da uygulanacak.

Avrupa Birliği'nin benimsediği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) yönetmeliği Türkiye'de trafik kazalarını azaltmak ve özellikle yaya ve bisiklet kullanıcılarını korumak konusunda önemli bir rol oynuyor.

Araçlarda güvenlik standartlarını belirleyen GSR, güvenlik sistemlerinin standartlarına uyum sağlamaya yarıyor.

7 Temmuz tarihinden itibaren GSR tescili olmayan sıfır araçların satışlarına izin verilmeyecek.

Sadece 2023 yılında piyasaya sürülen ve GSR II standartlarına uygun olmayan araçların %10'u, 7 Temmuz 2024 tarihinden sonra satılabilecek.Bu oran, ticari araçlarda %30'a kadar uygulanacak.

GSR II düzenlemelerine uygun hale getirilmiş ve GSR belgesi almış sıfır araçlar, bu kuralın dışında olacak.

Yurt dışından getirilen ve GSR belgesine sahip olan sıfır araçlar, Türkiye'de tescil edilebilecek.

GSR ZORUNLULUĞU ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Karar sonrası otomobil piyasası hareketlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bayilerin stokları eritmek için 300 bin liraya varan indirimler yaptığını belirtti.

Ertemel, "Nakit alım imkânı olan tüketiciler için şu an araç almak için uygun bir zaman." dedi.

Ancak sektör temsilcileri, piyasada fiyatların dengeye oturduğu görüşüne rağmen, yılın ikinci yarısında fiyatların artış gösterebileceği tahmin ediyor.

Yüksek faiz oranları ve kredi erişimindeki zorluklar sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor.