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 | Murat Makas

Otomobil üretimi azaldı, ihracat arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetlerine ilişkin raporu yayınladı. 2025'in ilk 4 aylık verilerine göre 2024'ün aynı dönemine göre toplam otomotiv üretimi yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adete geriledi. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 5 artışla 12,5 milyar dolar oldu.

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Otomobil üretimi azaldı, ihracat arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:17

Türkiye otomobil piyasası birçok ülkenin takibindeyken satış ve üretimde hareketlilik sürüyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Türkiye'nin otomotiv üretimi, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adete gerilerken, toplam otomotiv ihracatı yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu. Buna göre, yılın ilk dört aylık döneminde toplam otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 464 bin 290 adet olarak kaydedildi.

Otomobil üretimi azaldı, ihracat arttı

ÜRETİM YÜZDE 2 GERİLEDİ

Otomobil üretimi ise yüzde 2 gerileyerek 295 bin 377 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle toplam üretim ise 475 bin 212 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 49, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 olarak tespit edildi.

İLK DÖRT AYDA İHRACAT 12,5 MİLYAR DOLARI BULDU

Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine paralel seyrederek, 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde, traktör ihracatı ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 3 bin 422 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, ilk dört aylık dönemde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri verilerine göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 arttı.

Otomobil üretimi azaldı, ihracat arttı

TOPLAM PAZAR DÖRT AYDA 395 BİN ADEDİ AŞTI

Yılın ilk dört ayında toplam pazar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 395 bin 25 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 artış sağlayarak 309 bin 204 adet oldu. İlk dört ayda önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 12, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 gerileme kaydedildi.
Bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı da yüzde 21 olarak gerçekleşti.

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