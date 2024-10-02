Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,6 daraldı

02 Ekim 2024 10:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:35

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayına ilişkin Otomobil ve hafif ticari araç pazarı rakamlarını paylaştı. Buna göre pazar eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6 daraldı.

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Otomobil​ ve hafif ticari araç​ pazarı eylül​ ayında daraldı. Satışlar​, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2'lik bir azaldı.

OTOMOBİL PAZARI GERİLEDİ

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç satışı 85 bin 540 olarak kayıtlara geçti.

OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLEDİ

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106 adete ulaştı. Öte yandan Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı. tomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 yükseldi.

YILIN İLK DOKUZ AYI SON DURUM

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Böylelikle 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673 bin 73 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.