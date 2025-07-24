Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Otomobil piyasasını yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte hem vergi oranları hem de matrahlar yeniden belirlendi. İçten yanmalı, hibrit, şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve pick-up araçların tamamında ÖTV oranları sil baştan şekillendi.

MOTOR HACMİNDE EŞİK YÜKSELTİLDİ

ÖTV hesaplamalarında dikkate alınan motor hacmi eşiği güncellendi. Önceden 1300 cc ve altı olarak uygulanan eşik, artık 1400 cc ve altı olarak geçerli olacak. Bu değişiklik, özellikle küçük hacimli motorlara sahip araçlar için vergi avantajı sağlayabilecek.

PİCK-UP’LARA BÜYÜK ZAM

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri pick-up tipi araçlar oldu. Bu segmentte daha önce sadece yüzde 4 olan ÖTV oranı, yüzde 50’ye çıktı. Bu artışın ticari amaçla pick-up kullanan kişi ve işletmeleri ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ALT SINIRI YÜKSELDİ

Elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV oranı da güncellendi. Daha önce yüzde 10 olan en düşük vergi oranı yüzde 25’e yükseldi. Elektrikli araçlar, artık donanım ve fiyat seviyelerine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75’lik yeni dilimlere tabi olacak. Özellikle lüks elektrikli araçlar bu düzenlemeden ciddi oranda etkilenecek.

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA DİLİMLER GENİŞLEDİ

Benzinli ve dizel araçlarda ise ÖTV oranları geniş bir aralıkta yeniden belirlendi. Yeni oranlar yüzde 70’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkıyor. Ancak bazı yerli üretim modeller, güncellenen matrahlar sayesinde daha düşük vergi dilimlerine girmeye başladı.

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.

Elektrikli Mini Cooper Countryman 2 milyon 944 bin 900 liradan 3 milyon 260 bin 422 liraya çıktı.

Fiat Egea 1.4 Easy 1 milyon 104 bin 900 liradan 1 milyon 43 bin 515 liraya geriledi.

Fiat Egea 1.4 Urban 1 milyon 224 bin 900 liradan 1 milyon 156 bin 849 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Street 1 milyon 259 bin 900 liradan 1 milyon 189 bin 904 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Urban 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition 1 milyon 312 bin liradan 1 milyon 239 bin 110 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS 1 milyon 506 bin liradan 1 milyon 464 bin 165 liraya geriledi.

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronik 90 hp 1 milyon 497 bin liradan 1 milyon 455 bin 415 liraya geriledi.

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 hp, manuel 1 milyon 559 bin 800 liradan 1 milyon 516 bin 471 liraya geriledi.

Hyundai i10 1.2 MPI 79 hp benzinli manuel 1 milyon 129 bin liradan 1 milyon 66 bin 276 liraya geriledi.

Hyundai i20 MPI 79 hp Jump manuel 1 milyon 234 bin liradan 1 milyon 165 bin 443 liraya geriledi.

KIA Picanto 1.0L 63 ps benzin, manuel 1 milyon 210 bin liradan 1 milyon 142 bin 142 liraya geriledi.

Volkswagen Polo Impresion 1.0 80 ps manuel 1 milyon 708 bin liradan 1 milyon 660 bin 554 liraya geriledi.

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 902 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 185 bin 576 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 312 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 776 bin 923 lira.

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 69 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 984 bin 133 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 970 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 283 bin 652 lira.

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 735 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 502 bin 403 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 799 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 595 bin 305 lira.

Otokar Foton Tunland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 65 bin 224 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 385 bin 900 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 956 bin 240 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 821 bin 500 lira.