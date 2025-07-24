Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Otomobil ve pick-up’larda ÖTV düzenlemesi gerçekleşti. Vergi dilimi yüzde 70’ten başlayıp yüzde 220’ye çıktı. Yeni matrahlarla bazı yerli modellerin fiyatı düşerken, elektrikli araçlarda artış dikkat çekti. İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:27

Otomobil piyasasını yakından ilgilendiren () düzenlemesinde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte hem vergi oranları hem de matrahlar yeniden belirlendi. İçten yanmalı, hibrit, şarj edilebilir hibrit, elektrikli ve pick-up araçların tamamında ÖTV oranları sil baştan şekillendi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

MOTOR HACMİNDE EŞİK YÜKSELTİLDİ

ÖTV hesaplamalarında dikkate alınan motor hacmi eşiği güncellendi. Önceden 1300 cc ve altı olarak uygulanan eşik, artık 1400 cc ve altı olarak geçerli olacak. Bu değişiklik, özellikle küçük hacimli motorlara sahip araçlar için vergi avantajı sağlayabilecek.

PİCK-UP’LARA BÜYÜK ZAM

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri pick-up tipi araçlar oldu. Bu segmentte daha önce sadece yüzde 4 olan ÖTV oranı, yüzde 50’ye çıktı. Bu artışın ticari amaçla pick-up kullanan kişi ve işletmeleri ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ALT SINIRI YÜKSELDİ

için uygulanan ÖTV oranı da güncellendi. Daha önce yüzde 10 olan en düşük vergi oranı yüzde 25’e yükseldi. Elektrikli araçlar, artık donanım ve fiyat seviyelerine göre yüzde 25, 55, 65 ve 75’lik yeni dilimlere tabi olacak. Özellikle lüks elektrikli araçlar bu düzenlemeden ciddi oranda etkilenecek.

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA DİLİMLER GENİŞLEDİ

Benzinli ve dizel araçlarda ise ÖTV oranları geniş bir aralıkta yeniden belirlendi. Yeni oranlar yüzde 70’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkıyor. Ancak bazı yerli üretim modeller, güncellenen matrahlar sayesinde daha düşük vergi dilimlerine girmeye başladı.

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Elektrikli Mini Cooper Countryman 2 milyon 944 bin 900 liradan 3 milyon 260 bin 422 liraya çıktı.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Fiat Egea 1.4 Easy 1 milyon 104 bin 900 liradan 1 milyon 43 bin 515 liraya geriledi.

Fiat Egea 1.4 Urban 1 milyon 224 bin 900 liradan 1 milyon 156 bin 849 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Street 1 milyon 259 bin 900 liradan 1 milyon 189 bin 904 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Urban 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition 1 milyon 312 bin liradan 1 milyon 239 bin 110 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS 1 milyon 506 bin liradan 1 milyon 464 bin 165 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronik 90 hp 1 milyon 497 bin liradan 1 milyon 455 bin 415 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 hp, manuel 1 milyon 559 bin 800 liradan 1 milyon 516 bin 471 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Hyundai i10 1.2 MPI 79 hp benzinli manuel 1 milyon 129 bin liradan 1 milyon 66 bin 276 liraya geriledi.

Hyundai i20 MPI 79 hp Jump manuel 1 milyon 234 bin liradan 1 milyon 165 bin 443 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

KIA Picanto 1.0L 63 ps benzin, manuel 1 milyon 210 bin liradan 1 milyon 142 bin 142 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Volkswagen Polo Impresion 1.0 80 ps manuel 1 milyon 708 bin liradan 1 milyon 660 bin 554 liraya geriledi.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 902 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 185 bin 576 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 312 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 776 bin 923 lira.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 69 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 984 bin 133 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 970 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 283 bin 652 lira.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 735 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 502 bin 403 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 799 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 595 bin 305 lira.

Otomobillerde ÖTV oranları değişti! Tüm segmentlerde fiyatlar sil baştan: İşte fiyatı düşen ve yükselen araçlar

Otokar Foton Tunland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 65 bin 224 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 385 bin 900 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 956 bin 240 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 821 bin 500 lira.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu
IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı
ETİKETLER
#ötv
#ötv
#otomobil fiyatları
#elektrikli araçlar
#elektrikli araçlar
#özel tüketim vergisi
#pick-up
#ÖTV düzenlemesi
#Otomobil piyasası
#Araç Vergisi
#Hibrit Araçlar
#Pick-up Araçları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.