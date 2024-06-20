Otomobilde stokları eritme yarışı, işte marka marka güncel kampanyalar

20 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:42

Temmuz ayında Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar satılamayacak. Firmalar stoklarını eritmek için kampanyalara başladı. Özellikle yüzde 40 vergi uygulamasına tabi olan Çinli araçların kampanyalarda ön planda olması dikkat çekti.

İşte marka marka otomobil kampanyaları...

BYD

Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan Çinli markanın ATTO 3 modeli, aynı zamanda 300 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.

CITROEN

Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.

C3 Aircross modeline, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise haziran ayında, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 180 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

AMİ

Şehir içi mobilite aracı Ami'de de, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi kampanyasından faydalanmayan müşterilere 40 bin TL nakit indirim imkanı sağlanıyor.

Berlingo Kombi ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

DS AUTOMOBILES

DS 7 modelleri, 900 bin TL’ye varan 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ile Haziran ayı boyunca satışa sunuluyor.

HONDA

Honda’nın kampanyası kapsamında City modeline sahip olmak isteyenlere haziran ayı boyunca 225 bin TL indirim veya 250 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

MERCEDES-BENZ

Alman markanın C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 2,39 faizli ödeme seçeneği yer alıyor.

EQA 250 ve EQB 250 için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Haziran ayında kurumsal müşteriler 500 bin TL'ye kadar krediye 12 ay vadede yüzde 0 faiz ile araçlarını alabiliyor.

MG

Markanın benzinli ZS modeli 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi ve 1 milyon 149 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli için ise sınırlı bir süre için geçerli 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 599 bin TL fiyatını devreye alındı.

HS Luxury 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağına ek olarak ön satışa özel sınırlı bir süre için 1 milyon 549 bin TL'den satışa sunuluyor.

OPEL

Opel'in kampanyasında, Corsa Elektrik 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Astra 200 bin TL'ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

Markanın hafif ticari araç modelleri yeni Combo, yeni Combo Cargo, yeni Vivaro ve yeni Movano 225 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

PEUGEOT

2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

SUZUKI

Japon üretici Suzuki, haziran ayına özel Swift Hibrit'i satın almak isteyenlere 0 faizli 150 bin TL kredi veya 100 bin TL takas desteği imkanları sunuyor.

S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar haziran ayı boyunca 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL'ye varan takas desteğinden faydalanabilecek.

Vitara Hibrit'te 200 bin TL için yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin TL'lik takas desteği imkanları sunuluyor.

Jimny modelinde de yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL takas desteği devreye alındı.