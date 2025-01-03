Otomobillere yeni yılda zam hamlesi! İşte marka marka güncellenen fiyatlar...

03 Ocak 2025 06:42 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 06:55

Ocak ayında otomobil fiyatlarında beklenen artışlar tek tek gelmeye başladı. BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam beş markadan fiyat güncellemesi geldi. Fiyat artışlarında dikkat çeken en yüksek oran ise yüzde 3,4 civarında.

Otomotiv sektörü yoğun rekabetin beklendiği 2025’e hızlı giriş yaptı. Yılın ilk iş günüde BYD​, Honda​, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam 5 markadan fiyat güncellemesi geldi. Her yıl ocak ayında yaşanan fiyat artışlarının tüm hafta içinde devam etmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre, 2 Ocak itibarı ile açıklanan fiyat listelerinde görülen artışlar yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişiyor.

Yaşanan bu artışların genel olarak önceki yılın modelleri için stok yönetimi ve talep dengesi gibi faktörlerden kaynaklandığını dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu zaten öngördüğümüz ve piyasanın beklediği bir durum. Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz” dedi.

İLK ÇEYREĞE DİKKAT

Rekabetçi bir yıla giriş yapıldığını hatırlatan Yalçın “İlk çeyrek hem küresel ekonomik koşullar hem de yerel piyasa dinamikleri nedeniyle dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir dönem olacak. Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve faiz oranlarının etkisi, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. 2025​ Otomotiv​ sektörü için zor bir yıl olacak. Krediye ulaşım, oranlar ve fiyat hareketlerinin yanı sıra, bu yıl pazara sunulacak çok önemli yeni modeller var. Bu başlıklar pazar dinamiklerimizi şekillendirecek en önemli unsurlar. Öte yandan ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamının artık bir milyon adetlik sınırın altına ineceğini de düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.