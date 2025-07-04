Otomotiv devi BYD fabrika projesinden vazgeçti

Çinli Otomotiv devi BYD’nin üst düzey yöneticilerinden İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, yaptığı açıklamada, jeopolitik risklerin otomotiv sektöründe dengeleri önemli ölçüde etkilediğini belirtti. “Her şirket gibi biz de stratejik planlamamızı bu gelişmelere göre güncelliyoruz. Yatırım kararlarımızı vermeden önce daha fazla öngörülebilirlik bekliyoruz” dedi.

DONALD TRUMP ETKİSİ YATIRIMI DONDURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ınhayata geçirmeyi planladığı sert ticaret önlemleri, Çinli şirketlerin Kuzey Amerika’daki yatırım planlarını doğrudan etkiliyor. BYD'nin Meksika’da kurmayı planladığı fabrika da bu belirsizlikten nasibini aldı.

Şirket, Amerika kıtasında genişleme hedeflerinden vazgeçmediğini ancak net bir takvimin henüz belirlenmediğini açıkladı. BYD, daha önce Latin Amerika pazarına yönelik üretim kapasitesini artırmak adına Meksika’da büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planlıyordu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre, BYD’nin bu hamlesi yalnızca şirket bazında bir karar değil, aynı zamanda küresel otomotiv sektöründe yaşanan yeni bir yönelimi temsil ediyor. Artan korumacı politikalar, tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik gelişmeler ve bölgesel riskler, çok uluslu şirketleri yatırım stratejilerini yeniden şekillendirmeye zorluyor.