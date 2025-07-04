Otomotiv devi BYD fabrika projesinden vazgeçti

Küresel belirsizlik dev projeleri durdurdu. Otomotiv devi BYD, Meksika yatırımını askıya aldı. Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Meksika’da kurmayı planladığı dev tesisten geri adım attı. Kararın perde arkasında ise ABD’de yükselen korumacı ticaret politikaları olduğu belirtiliyor.
Çinli Otomotiv devi BYD’nin üst düzey yöneticilerinden İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, yaptığı açıklamada, jeopolitik risklerin otomotiv sektöründe dengeleri önemli ölçüde etkilediğini belirtti. “Her şirket gibi biz de stratejik planlamamızı bu gelişmelere göre güncelliyoruz. Yatırım kararlarımızı vermeden önce daha fazla öngörülebilirlik bekliyoruz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ınhayata geçirmeyi planladığı sert ticaret önlemleri, Çinli şirketlerin Kuzey Amerika’daki yatırım planlarını doğrudan etkiliyor. BYD'nin Meksika’da kurmayı planladığı fabrika da bu belirsizlikten nasibini aldı.
Şirket, Amerika kıtasında genişleme hedeflerinden vazgeçmediğini ancak net bir takvimin henüz belirlenmediğini açıkladı. BYD, daha önce Latin Amerika pazarına yönelik üretim kapasitesini artırmak adına Meksika’da büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planlıyordu.
Uzmanlara göre, BYD’nin bu hamlesi yalnızca şirket bazında bir karar değil, aynı zamanda küresel otomotiv sektöründe yaşanan yeni bir yönelimi temsil ediyor. Artan korumacı politikalar, tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik gelişmeler ve bölgesel riskler, çok uluslu şirketleri yatırım stratejilerini yeniden şekillendirmeye zorluyor.