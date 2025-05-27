Otomotiv devi BYD fiyat savaşının fitilini ateşledi: Daha da düşebilir

Çin, elektrikli otomobil pazarındaki hâkimiyetini artırmayı kararlılıkla sürdürüyor. Analistler, Çinli elektrikli araç şampiyonu BYD'nin ülkedeki elektrikli araç fiyat savaşındaki büyük atağının rakiplerini de aynı şeyi yapmaya zorladığını ve sektörde daha fazla konsolidasyona yol açabileceğini söylüyor.

BYD bu yılın başından beri defalarca sınırlı süreli "sabit fiyat" veya sübvansiyon kampanyaları başlatarak üretici sübvansiyonları ve nakit indirimleri gibi yollarla fiyatları etkin bir şekilde düşürdü. Geçtiğimiz Cuma günü, otomobil üreticisi şimdiye kadarki en büyük hamlesini yaptı. Haziran ayı sonuna kadar alıcılar, bataryalı ve plug-in hibrit modellerinin 22'sinde yüzde 34'e varan indirimlerden faydalanabilecek.

7700 DOLARA OTOMOBİL SATACAK

Kampanya sayesinde sürücüler yaklaşık 7.700 dolar gibi düşük bir fiyata BYD sahibi olabilecekler. Ancak düşük fiyatlar, BYD ve diğer Çinli elektrikli araç üreticilerinin hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol açarak sektörde dibe doğru bir yarışa ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. BYD hisseleri Pazartesi günü yüzde 8'in üzerinde düştü ve Salı günü de düşmeye devam ederek sabah işlemlerinde yüzde 4,2'ye kadar geriledi.

Great Wall Motor'un başkanı Wei Jianjun geçtiğimiz günlerde Çin medyasına verdiği demeçte, ağır borç yükü altında ezilen Çinli emlak geliştiricisine atıfta bulunarak "otomotiv endüstrisinin Evergrande'si zaten var; sadece henüz çökmedi" dedi. Herhangi bir otomobil üreticisinin adını vermedi, ancak sosyal medya kullanıcıları Wei'nin Mart ayı sonunda varlık-yükümlülük oranı yaklaşık yüzde 70,7 olan BYD'den bahsettiğini tahmin etti.

RAKİBİNİ KÖPEĞE BENZETTİ

BYD'nin marka ve halkla ilişkiler bölümünün genel müdürü Li Yunfei, Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda isim vermeden açık ve şifreli bir yanıt verdi. Yunfei "Bir köpek bir insanı ısırabilir! Ama bir insan bir köpeği ısıramaz!" dedi. Birçok kişi bunu, rakibini bir köpeğe benzettiği şeklinde yorumladı. Elektrikli araç hisselerindeki düşüşün ardından diğer bazı üreticilerin hisseleri Pazartesi günü yüzde 5'in üzerinde düştü ve bugün yeniden geriledi.

UZUN SÜRELİ FİYAT SAVAŞI OLABİLİR

Morningstar kıdemli hisse senedi analisti Vincent Sun, yatırımcıların "uzun süreli bir fiyat savaşı konusunda endişeleri olabileceğini" gözlemledi. BYD, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 5,5 milyon araç satmayı hedefliyor. Şirket, 2024 yılında yurtdışı satışlarını ikiye katlamayı başaramadıktan sonra, bir önceki yılın iki katı olan 800 bin adetlik yurtdışı satış hedefliyor.

BYD'nin indirim promosyonu, en düşük fiyatlı modeli olan akıllı sürüş özelliklerine sahip Seagull'un 55,800 yuan'dan (7,745 dolar) başladığı anlamına geliyor. En büyük fiyat indirimi ise 102 bin 800 yuan sabit fiyatla Seal 07 DM-i akıllı sürüş versiyonu için geçerli. Orijinal fiyattan 53 bin yuan indirim yapılarak satışa sunuldu. Haitong International Securities'de analist olan Oscar Wang, BYD'nin iç pazardaki liderliğine rağmen fiyat savaşını yoğunlaştırmaktan başka seçeneği olmadığını öne sürdü. Geely, Leapmotor ve XPeng gibi rakipler teknoloji ve ürünlerde ilerleme kaydederken, BYD'nin özellikle 70 bin ila 150 bin yuan fiyat aralığında avantajını giderek kaybettiğini söyledi.

Rakip Xiaomi tarafından üretilen bir elektrikli aracın karıştığı kazanın ardından akıllı veya kendi kendine sürüş özelliklerinin güvenliğinin daha yakından incelenmesini sağlayan Wang, tüketicilerin BYD'nin God's Eye sistemi için "prim ödemeye isteksiz" hale geldiğini söyledi.

Wang, "Uzun vadede fiyat savaşlarına bel bağlamak marka prim değerini aşındırsa da, kısa vadede pazar payı elde etmeye yardımcı olabilir." dedi.

DİĞER MARKALAR DA İNDİRİM YAPABİLİR

Morningstar'dan Sun, diğer otomobil üreticilerinin de ayak uydurmak için fiyatları düşürmesini beklediğini söyledi. BYD'nin duyurusundan kısa bir süre sonra Geely'nin Galaxy markası birçok popüler model için sınırlı süreli bir teklif açıkladı ve bazılarında 20 bin yuan'a yaklaşan indirimler yapıldı. Devlete ait Changan ve Stellantis destekli Leapmotor da hafta sonu fiyat indirimlerine gitti.