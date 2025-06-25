Otomotiv devi BYD üretimde frene bastı! Yeni yatırımları da durduruldu

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çin'deki bazı tesislerinde üretimi yavaşlatma kararı aldı. Gece vardiyaları iptal edilirken, bazı fabrikalarda üretim kapasitesi üçte bir oranında azaltıldı. Yeni üretim hatlarının kurulması da ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişmelerin ardından BYD hisselerinde düşüş görüldü.

Çinli elektrikli araç devi BYD, son dönemde üretim stratejisinde önemli bir yavaşlamaya gitti. Reuters’a konuşan iki farklı kaynak, şirketin Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi azaltma ve yeni yatırımları erteleme kararı aldığını bildirdi.

ÜRETİM AZALDI, GECE VARDİYASI İPTAL

Kaynaklara göre, BYD en az dört fabrikasında gece vardiyalarını tamamen durdururken, üretim kapasitesini bazı tesislerde üçte bir oranında kıstı. Ayrıca şirketin, yeni üretim hatları kurma planlarını da süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.

SATIŞ BASKISI VE MALİYET KAYGISI

Alınan önlemlerle ilgili iki farklı gerekçe öne çıkıyor: Kaynaklardan biri kararların maliyetleri düşürmeyi hedeflediğini söylerken, diğeri satış hedeflerinin tutturulamamasını temel neden olarak gösterdi. BYD'nin Çin pazarında büyük indirim kampanyalarına rağmen beklediği satış ivmesini yakalayamadığı ifade ediliyor.

TESLA'YI GEÇMİŞTİ, ŞİMDİ YAVAŞLIYOR

2023 yılında büyük kısmı Çin’de olmak üzere 4,27 milyon araç satan BYD, geçtiğimiz yıl ABD’li rakibi Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmuştu. 2025 hedefi ise satışları yüzde 30 artırarak 5,5 milyon adede çıkarmaktı. Ancak Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin son verileri, üretim artış oranının yüzde 13’ten yüzde 0,2’ye gerilediğini gösteriyor.

BYD HİSSELERİ DÜŞTÜ

Haberin kamuoyuna yansımasının ardından, Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri öğleden sonra yüzde 2,6’lık kazancını silerek yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.