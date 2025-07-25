Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti

Elektrikli araç üretimiyle adını duyuran Çinli otomotiv devi BYD, Çin’de artan fiyat rekabetine karşılık rotasını yurt dışı pazarlara çevirdi. Bu strateji doğrultusunda, şirket Pakistan’da yeni bir üretim tesisi kurarak özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. Pakistan hükümetinin sunduğu yatırım teşvikleri de BYD’nin bu kararı almasında etkili oldu.

YILDA 25 BİN ARAÇ HEDEFLENİYOR

BYD Pakistan Satış ve Strateji Başkan Yardımcısı Danish Khaliq, Reuters’a yaptığı açıklamada, Karaçi yakınlarında Nisan ayında temeli atılan fabrikanın yıllık 25 bin araç üretim kapasitesine ulaşmasının planlandığını açıkladı. Khaliq, üretimin çift vardiya sistemiyle yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan fabrikanın ne zaman tam kapasiteyle üretime geçeceği veya seri üretimin başlayacağı tarihe dair net bir takvim henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. BYD’nin bu yatırımı, Pakistan otomotiv sanayisinde önemli bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor.