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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel büyüme stratejisi kapsamında yeni bir adım daha atıyor. Manisa’da fabrika kurma hazırlıklarına devam eden Çinli otomotiv devi, Türkiye’deki yatırımının ardından Pakistan’a yöneldi. Şirket, 2026 itibarıyla Pakistan’da üretime başlayacağını duyurdu. İlk araçların Temmuz veya Ağustos ayında üretim bandından çıkması hedefleniyor.

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Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:49

üretimiyle adını duyuran Çinli devi , ’de artan fiyat rekabetine karşılık rotasını yurt dışı pazarlara çevirdi. Bu strateji doğrultusunda, şirket ’da yeni bir tesisi kurarak özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. Pakistan hükümetinin sunduğu teşvikleri de BYD’nin bu kararı almasında etkili oldu.

Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti

YILDA 25 BİN ARAÇ HEDEFLENİYOR

BYD Pakistan Satış ve Strateji Başkan Yardımcısı Danish Khaliq, Reuters’a yaptığı açıklamada, Karaçi yakınlarında Nisan ayında temeli atılan fabrikanın yıllık 25 bin araç üretim kapasitesine ulaşmasının planlandığını açıkladı. Khaliq, üretimin çift vardiya sistemiyle yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Otomotiv devi BYD yeni fabrika için tarih verdi: Dev yatırım resmileşti

Öte yandan fabrikanın ne zaman tam kapasiteyle üretime geçeceği veya seri üretimin başlayacağı tarihe dair net bir takvim henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. BYD’nin bu yatırımı, Pakistan otomotiv sanayisinde önemli bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#byd
#byd
#çin
#pakistan
#elektrikli araç
#elektrikli araç
#üretim
#Manisa
#yatırım
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Ekonomi
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