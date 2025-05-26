Otomotiv devi Volvo’dan şok karar: 3 bin çalışanını işten çıkaracak

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo Cars, geçtiğimiz ay duyurduğu yeniden yapılanma süreci kapsamında toplam 3.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirketin bu kararı, sektördeki dalgalanmalara ve içinden geçtiği ekonomik zorluklara bir cevap niteliği taşıyor.

İSVEÇ OFİSLERİ ÖNCELİKLİ ETKİLENECEK

Volvo, alınan kararın özellikle İsveç'teki ofis çalışanlarını etkileyeceğini duyurdu. Bu işten çıkarmalar, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geliyor. Şirketin güncel verilerine göre yılın ilk çeyreği itibarıyla 43.500 tam zamanlı personel ve 3.000 ajans çalışanı bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP AZALDI, MALİYETLER ARTTI

Elektrikli araç pazarındaki yavaşlayan talep, artan üretim maliyetleri ve uluslararası ticaret politikalarındaki belirsizlikler, Volvo’nun bu adımı atmasında belirleyici oldu. Özellikle gümrük vergileri ve tüketici güvenindeki düşüş, şirketin mali hedeflerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

29 Nisan’da duyurulan 18 milyar İsveç kronu (yaklaşık 1,9 milyar dolar) tutarındaki maliyet azaltma planı kapsamında yatırımların durdurulacağı belirtilmişti. Şirket, bu süreçte işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu daha önce kamuoyuna bildirmişti.

CEO’DAN AÇIKLAMA: "CİDDİ YAPISAL DEĞİŞİM GEREKLİ"

Volvo Cars Genel Müdürü Hakan Samuelsson, otomotiv sektörünün son dönemde karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekerek, “Nakit akışımızı güçlendirmeli ve maliyetlerimizi yapısal olarak azaltmalıyız” açıklamasında bulundu. Samuelsson’un bu sözleri, şirketin önümüzdeki dönemde daha köklü değişikliklere hazırlandığının da sinyallerini verdi.

YILLIK BEKLENTİLER GERİ ÇEKİLDİ

Şirket, mevcut belirsizlik ortamı, düşen tüketici güveni ve gümrük politikalarının getirdiği ek yükler nedeniyle daha önce kamuoyuna sunduğu yıllık finansal beklentilerini geri çektiğini duyurdu. Bu karar, piyasalarda Volvo’nun kısa vadeli performansına dair endişeleri artırdı.