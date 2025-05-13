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 | İrem Çınar

Otomotiv devinden şok karar: Binlerce kişi işsiz kalacak

Japon otomotiv devi Nissan, dünya genelinde 133 bin 500 çalışanı arasından 11 bin kişiyi daha işten çıkarma kararı aldı. Şirket, küresel operasyonlarında önemli bir küçülmeye gidiyor.

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Otomotiv devinden şok karar: Binlerce kişi işsiz kalacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:17

Japon otomotiv devi Nissan, küresel ekonomik koşullar ve zayıflayan satışlar karşısında yeniden yapılanma sürecine gitme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, hedeflerin yeniden gözden geçirildiği ve bu doğrultuda kapsamlı bir maliyet düşürme planı hazırlandığı açıklandı.

Otomotiv devinden şok karar: Binlerce kişi işsiz kalacak

2027’YE KADAR 20 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Yeni plan çerçevesinde Nissan, sabit ve değişken giderlerde toplam 500 milyar yen (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tasarruf etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, 2027 yılına kadar dünya genelindeki fabrika sayısının 17’den 10’a düşürüleceği kaydedildi.

Şirket, maliyet düşürme stratejisi kapsamında işgücünde de ciddi bir küçülmeye gidiyor. 2024 ile 2027 mali yılları arasında toplam 20 bin kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Bu sayının, daha önce duyurulan 9 bin kişilik azaltmayı da kapsadığı vurgulandı. Nissan halihazırda dünya çapında 133 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Otomotiv devinden şok karar: Binlerce kişi işsiz kalacak

ABD-ÇİN GERİLİMİ ŞATIŞ RAKAMLARINI DÜŞÜRDÜ

Son dönemde özellikle ABD ve Çin pazarlarındaki düşük satış rakamları, Nissan’ın küresel faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin ardından şirket, geçtiğimiz hafta planladığı yeni batarya fabrikası yatırımından da vazgeçti.

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ETİKETLER
#nissan
#Otomotiv Endüstrisi
#Ekonomi
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