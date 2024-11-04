Otomotiv ihracatında rekor! En çok satılan otomobiller belli oldu: İlk üç şaşırtmadı!

04 Kasım 2024 13:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:09

2024 yılı Ekim ayında otomotiv sektöründe hafif bir düşüş yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 daralarak 947 bin 166 adet satış rakamına ulaştı. Pazarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve yerli üretim TOGG paylaşırken, en çok satılan modeller arasında Renault Clio HB 3,915 adetle lider oldu. Fiat Egea Sedan 3,697 adetle ikinci sırada yer alırken, TOGG’un T10X modeli ise 3,091 adet satışla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye​, Avrupa pazarına yakınlığı ve güçlü iş gücü potansiyeliyle küresel otomotiv​ üreticilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülkenin 2024 yılı ocak-ekim dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek 216 milyar 383 milyon 305 bin dolara ulaştı.

OTOMOTİV İHRACATINDA YENİ REKOR

Otomotiv sektörü ise ihracatta önemli bir yer tutarak aynı dönemde yüzde 6,5'lik artışla 30 milyar 511 milyon 79 bin dolar değerinde ihracat​ gerçekleştirdi. Ekim ayı otomotiv ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 3 milyar 581 milyon 928 bin dolar olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

2024 Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde:

Renault - Clio HB: 3,915 adet Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet TOGG - T10X: 3,091 adet Renault - Megane Sedan: 2,993 adet Volkswagen - Taigo: 2,923 adet Toyota - Corolla: 2,727 adet Fiat - Egea Cross: 2,136 adet Hyundai - i20: 1,850 adet Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet Nissan - Qashqai: 1,551 adet Peugeot - 408: 1,482 adet Citroen - C4X: 1,477 adet Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet Skoda - Superb: 1,271 adet Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet Renault - Duster: 1,243 adet Peugeot - 2008: 1,238 adet Ford - Focus: 1,231 adet Hyundai - Tucson: 1,199 adet Hyundai - Bayon: 1,147 adet

Bu dönemde toplam satışların yüzde 86,3'ünü A, B ve C segmentindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller yüzde 55,4 payla en büyük dilimi aldı. Gövde tipi açısından değerlendirildiğinde ise, yüzde 56,2 pay ile 422 bin 374 adet SUV satışına ulaşıldı.