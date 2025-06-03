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 | Bengü Sarıkuş

Otomotiv pazarında güçlenme! 100 bini aştı

Mayıs ayında hem otomobil hem hafif ticari segmentte güçlü bir performans görüldü. Hafif ticari araçlar yıllık bazda Mayıs ayında toparlanmış görünse de yıl genelinde hâlâ düşüşte. İşte Türkiye'nin otomotiv sektörü karnesi...

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Otomotiv pazarında güçlenme! 100 bini aştı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 09:22

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs ayında yüzde 7,4 artışla 107 bin adedi aştı. Üç aydır süren 100 bin üzeri satış grafiği dikkat çekti.

Otomotiv pazarında güçlenme! 100 bini aştı

Mayıs 2025’te otomobil satışları yıllık bazda yüzde 6,1 artışla 85 bin 123 adede yükselirken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,8 artarak 22 bin 607 adede ulaştı.

Pazar, son 10 yılın mayıs ayı ortalamasına göre ise toplamda yüzde 47,4 büyüme gösterdi. Otomobil satışları ortalamanın yüzde 48,2, hafif ticari araç satışları ise yüzde 44,8 üzerinde gerçekleşti.

Otomotiv pazarında güçlenme! 100 bini aştı

İLK 5 AYIN KARNESİ

2025 Ocak-Mayıs döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 3,7 artarak 489 bin 366 adede çıktı. Otomobil satışları ilk beş ayda yüzde 5,1 artışla 394 bin 327 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 1,7 oranında düşerek 95 bin 39 adet olarak kaydedildi.

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#Otomobil
#otomotiv sektörü
#Otomotiv Pazarı
#Avrupa Otomotiv Pazarı
#Otomotiv Endüstrisi
#Otomotiv Endüstrisi
#Ekonomi
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