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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Otomotiv sektörü ihracatı 3 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv sektörü, şubat ayında 3 milyar dolar ihracat yaptı. 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 4,7'lik bir düşüş kaydedildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:23

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörü, 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek güçlü bir performans sergiledi. Ancak, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ihracatın yüzde 4,7 oranında bir düşüş yaşadığı gözlemlendi. Bu düşüş, özellikle binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs grubundaki daralmadan kaynaklandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN ŞUBAT İHRACATI 3 MİLYAR DOLAR

Türkiye otomotiv sektörü bazı pazarlarda dikkat çekici başarılar elde etti. Tedarik endüstrisinde ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda ihracat artışları gözlemlendi. Almanya gibi önemli pazarlarda yaşanan gerilemelere karşın, İspanya, Çekya ve Romanya gibi ülkelerdeki yükselişler, Türk otomotiv sektörünün çeşitlenmeye ve daha fazla pazara açılmaya başladığını gözler önüne serdi. Bu dengeyi sağlayan ihracat artışları, gelecekteki büyüme için umut verdi.

EN YÜKSEK İHRACAT TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE

  • Tedarik endüstrisi, 1 milyar 224 milyon dolarlık dış satımla öne çıktı.
  • Binek otomobil ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar oldu.
  • Bu grubun ihracatı yüzde 9,5 düşerek 211 milyon dolara geriledi.
  • İhracat 480 milyon dolar, çekici ihracatı ise 116 milyon dolar olarak kaydedildi.

ALMANYA İHRACATINDA AZALMA

  • Almanya’ya ihracat, geçen yılın şubatına göre yüzde 7 azaldı.
  • Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41, Çekya'ya yüzde 27 artış görüldü.
  • Fransa'ya binek otomobil ihracatı sabit kaldı.
  • Almanya’ya yüzde 120, İspanya’ya yüzde 198 artış yaşandı.
    Birleşik Krallık’a yüzde 63, Polonya ve Sırbistan’a üç haneli artışlar görüldü.
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Sıkça Sorulan Sorular

Otomotiv sektörü neyi kapsar?
Otomotiv sektörü genel olarak, karayolu taşıt araçları (binek otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, çekici, kamyon, traktör vb.) ve bu araçların üretiminde kullanılan parçaları imal eden bir sanayi dalı olarak tanımlanmaktadır. Otomotiv sektörü, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir.
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