Otomotiv sektörü yine zirvede! En çok ihracat yapılan ülke belli oldu

02 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:59

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi en çok ihracat yapan sektör oldu. Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olarak kayıtlara geçti.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ DE DİKKAT ÇEKTİ

Otomotiv sektörünü 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 91 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14 artışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Temmuzda ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2'lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

ALMANYA YİNE LİSTENİN BAŞINDA

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke de belli odu. 1,6 milyar dolarla Almanya listenin başından yer alırken 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,2 milyar dolarla ABD Almanya'yı takip etti.

KOCAELİ EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKE OLDU

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce ise tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen ay 1173 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,49 dolar oldu.