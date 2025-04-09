Otomotiv sektöründe kırmızı alarm! Sadece 50 günlük stok kaldı: Fiyatlar roket gibi yükselecek

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ürünler için en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Özellikle Çin menşeli ürünlere yönelik alınan karar ise küresel ticaret dengelerini alt üst etti. Çin’den ithal edilen mallara yüzde 104 oranında ek vergi getirildiği resmen açıklandı.

"AMERİKAN ÜRETİMİ ÖNCELİK" POLİTİKASI

Trump yönetimi, bu adımı ABD’deki üretimi artırmak ve yerli istihdamı korumak amacıyla attı. Ancak bu radikal vergi artışı, sadece ABD'de değil, dünya genelinde ekonomik taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.



GLOBAL ŞİRKETLER KRİZ MODUNA GİRDİ

ABD'nin uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri, Avrupa ve Asya merkezli otomotiv devlerini alarma geçirdi. Birçok şirket, yatırım ve üretim planlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.

ÜRETİM DURDU, İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, otomotiv devi Stellantis, Kanada ve Meksika’daki bazı fabrikalarında üretimi geçici olarak durdurdu. Bu gelişme 900 işçinin işten çıkarılmasına yol açtı.



İHRACAT ASKIYA ALINDI

Bir diğer etkilenen marka ise Land Rover oldu. Şirket, ABD'ye olan ihracatını bir ay süreyle askıya aldı. Audi ise tarifelerin neden olduğu belirsizlikten dolayı Amerika’ya araç sevkiyatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

SIFIR ARAÇ STOKLARI ERİYOR

ABD’deki sıfır araç stoklarının sadece 50 gün yetecek seviyede olduğu belirtiliyor. Gümrük vergilerindeki artışın fiyatlara da doğrudan yansıması bekleniyor. Uzmanlar, araç fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış öngörüyor.



BAYİLERDE ZİYARETÇİ PATLAMASI

Fiyat artışı korkusu, tüketicileri harekete geçirdi. Araç satış noktalarında ziyaretçi trafiği son günlerde yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayiler, mevcut stoklarla talebi karşılama konusunda zorlanabileceklerini ifade ediyor.