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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Otomotiv sektöründe sert düşüş! Üretim rakamları dibe vurdu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin otomotiv üretimi şubat ayında geçen yıla kıyasla yüzde 9 azalarak 218 bin 991 adede düştü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 16:33

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 9 gerileyerek 218 bin 991 adede düştü. Otomobil üretiminde de benzer bir azalma yaşandı ve yüzde 6'lık düşüşle 141 bin 486 adet olarak kaydedildi. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 224 bin 348 seviyesine ulaştı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 26, otobüs-midibüs grubunda yüzde 56, traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI

Ocak-şubat döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 48 azalışla bin 652 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv sanayisinin ihracatı şubatta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Yılın ilk 2 ayında toplam otomotiv ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 gerilemeyle 5,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 2 arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞTÜ

Yılın ilk 2 ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 daralarak 164 bin 324 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 10 daralarak 131 bin 965 adet oldu.

Pazar, ticari araçların toplamında yüzde 31, ağır ticaride yüzde 35 ve hafif ticaride yüzde 30 daraldı. Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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