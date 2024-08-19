Otomotiv üretimi alarm veriyor! Sert gerilemenin nedeni vergiler mi?

19 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:09

HGS fiyatlarına gelen yüzde 40'lık zam bugünden itibaren ücretlere yansıyacak

HGS fiyatlarına gelen yüzde 40'lık zam bugünden itibaren ücretlere yansıyacak

Otomotiv üretimi temmuzda sert düştü. Alarm veren üretimdeki düşüşün nedeni olarak yüksek vergiler gösterildi. Öte yandan ithal araçlar artarken otomotiv pazarı yüzde 17,2 daraldı. Yerli araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesinden kaynaklı sektör durgunluğa girdi.

OTOMOTİV ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü, 2024 yılının ilk yedi ayında beklenmedik bir düşüş yaşadı.

Otomotiv üretimi 2024 yılının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 düşüşle 116 bin 569 adede geriledi.

Geçen yılın aynı ayında üretim sayısı 135 bin 359 adet olarak gerçekleşmişti.

Otomobil üretimi yüzde 7,7 azalarak 81 bin 434 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 88 bin 214 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

7 AYLIK ÜRETİM KAN KAYBI YAŞADI

Chery Türkiye yatırımı, BYD Türkiye yatırımı ile biraz olsun canlanan sektörde rüzgar tersine döndü.

Türkiye otomotiv sektöründe üretim ve ihracat düşüş yaşanıyor.

Buna göre ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araçta yüzde 18 ve hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 üretim kaybı gerçekleşti.

Yerli araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesinden dolayı temmuz ayında ithal otomobillerin payı yüzde 76 yükseldi.

OTOMOTİV PAZARI DARALDI

Otomotiv pazarı yüzde 17,2 daralarak 117 bin 647 adet seviyesinden 97 bin 430 adede düştü.

Otomobil pazarı yüzde 16,0 düşüşle 87 bin 416 adet seviyesinden 73 bin 396 adede indi.

İHRACATTA HEDEFLER TEHLİKEYE Mİ GİRDİ?

Türkiye otomotiv sektörünün 2024 yılına zorlu bir başlangıç yapsa da otomobil ihracatında küçük bir artış görüldü.

Otomotiv ihracatı yüzde 9,2 artışla 88 bin 334 adet oldu. Önceki yılın aynı döneminde otomotiv ihracatı 80 bin 875 adetti.

Otomobil ihracatı ise yüzde 19,0 artışla 59 bin 748 adet, otomobil ihracatı ise 50 bin 196 adet gerçekleşti.

Otomotiv ihracatının değeri yüzde 9,1 artarak 3,02 milyar dolara, otomobil ihracatı yüzde 17,9 artarak 986,7 milyon dolara çıktı.

Euro bazında otomotiv ihracatı yüzde 10,5 artışla 2,76 milyar euro, otomobil ihracatı yüzde 19,3 artışla 903,9 milyon euro oldu.