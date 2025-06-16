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 | Bengü Sarıkuş

Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı

Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi yine otomotiv oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 oldu.

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Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 08:56

Otomotiv Sanayii Derneği, bu yılın ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 598 bin 495 olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 4,3 gerileyerek 375 bin 183 olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim yüzde 3 azalarak 612 bin 238 olarak kayıtlara geçti.

Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı

Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 artış gösterirken, ağır ticari araç grubu ise yüzde 19 geriledi. Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs grubunda yüzde 62 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde kaldı.

Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı

OTOMOTİV İHRACATINDA ARTIŞ

Yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ticari araç ihracatı adet bazında yüzde 26 artarken, otomobil ihracatı yüzde 6 geriledi. Traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 4 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in ilk 5 aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine bakıldığında ilk 5 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 6 arttı.

Otomotivde ihracat rekoru: İlk 5 aylık karne açıklandı

YERLİ ARAÇ PAYI OTOMOBİLDE YÜZDE 31 OLDU

Bu yılın ilk 5 ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 artarak 394 bin 327 oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 geriledi. Söz konusu 5 ayda iç pazardaki yerli araç payı otomobilde yüzde 31, hafif ticari araçta yüzde 20, ağır ticari araçlarda yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.

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