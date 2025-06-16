Otomotivde ÖTV sistemi sil baştan değişiyor! 1 milyon TL altı araçlara yeni düzenleme

Otomobil almayı planlayanları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye basıldı. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar için vergi oranları sil baştan düzenleniyor.

Türkiye’de uzun süredir otomotiv sektörünün gündeminde yer alan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemine ilişkin köklü değişiklikler içeren bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu. İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar için vergi oranlarının motor hacmi, elektrik motoru gücü, batarya kapasitesi ve matrah limitlerine göre yeniden belirlendiği teklif, araç almayı planlayan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

1 MİLYON TL ALTINDAKİ ARAÇLARA SABİT ÖTV

Kanun teklifine göre, içten yanmalı motora sahip otomobillerde artık dilim dilim artan ÖTV oranları yerine tek oran uygulanacak. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan tüm araçlar için ÖTV oranı sabit şekilde yüzde 80 olarak uygulanacak. Böylece daha önce yüzde 45, 50, 60 ve 70 gibi farklı oranlara tabi olan araçlar artık tek bir vergi oranı ile vergilendirilecek. Bu düzenleme, özellikle giriş seviyesi araçlarda geçmişteki matrah güncellemeleriyle oluşan vergi avantajlarının ortadan kalkacağı anlamına geliyor.

HİBRİT ARAÇLARDA MOTOR GÜCÜNE GÖRE VERGİ

Hibrit motorlu araçlar için ise motor hacmi ve elektrik motoru gücüne göre değişen vergi oranları getiriliyor. Buna göre:

Motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW üzeri olan hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

Motor hacmi 2500 cm³’ü geçen ve elektrik motor gücü 100 kW üzeri olan araçlara ise yüzde 150 oranında ÖTV uygulanacak. Bu sayede hibrit araçların çevreci özellikleri, sadece elektrik motoruna sahip olmalarıyla değil, motor gücü gibi teknik kriterlere göre de vergilendirilmiş olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA

Tam elektrikli araçlar içinse ÖTV oranları henüz netleşmedi. Ancak yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanına, araçların menzili ve batarya kapasitesine göre farklı vergi oranları belirleme yetkisi verilecek. Bu yetki sayesinde, yerli otomobil markası Togg’un yeni modelleri gibi farklı menzil aralıklarına sahip elektrikli araçların farklı oranlarla vergilendirilmesi mümkün hale gelecek. Elektrikli araçlara yönelik düzenlemenin, Togg T10F modelinin piyasaya çıkışından önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

FOSİL YAKITLI ARAÇLAR İÇİN GÜNCELLEME KAPANDI

Yeni sistemle birlikte fosil yakıtlı araçların ÖTV matrahlarında geçmişte olduğu gibi herhangi bir güncelleme yapılarak vergi indiriminin önü kapanıyor. Ayrıca, bazı hibrit modellerde uygulanan yüzde 30’luk ÖTV avantajının ise süreceği belirtiliyor.

YASALAŞIRSA NE OLACAK?

Hazırlanan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmek üzere sunuldu. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.