Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Otomotivde yeni çağ başlıyor: Yollara çıkacağı tarih belli oldu

Otomotivde yeni bir dönem başlıyor. Alman lüks otomobil üreticisi BMW, hidrojen yakıtlı ilk SUV modeli için düğmeye bastı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomotivde yeni çağ başlıyor: Yollara çıkacağı tarih belli oldu
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 10:35

Alman otomotiv devi , çevre dostu ulaşım teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Münih merkezli şirket, hidrojen yakıtlı ilk modelini 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu adım, hem sürdürülebilirlik açısından hem de hızlı yakıt ikmali özelliğiyle sektörde yeni bir sayfa açabilir.

Otomotivde yeni çağ başlıyor: Yollara çıkacağı tarih belli oldu

10 YILLIK GELİŞTİRME SÜRECİNİN SONUCUNDA

BMW, hidrojen teknolojileri üzerine yaklaşık on yıldır Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Şirketin bu alandaki ilk önemli adımı ise daha önce tanıtılan iX5 Hydrogen konsepti olmuştu. Bu konsept, BMW'nin hidrojenli otomobillere olan bakış açısını ve uzun vadeli hedeflerini gözler önüne sermişti.

X5 TABANLI MODELLE SERİ ÜRETİM PLANI

BMW yetkilileri, otomotiv sektörü yayınlarından Driving Hydrogen’a verdikleri röportajda, hidrojenli SUV planlarını netleştirdi. Açıklamalara göre, X5 modeli temel alınarak geliştirilen bu yeni araç, 2028 yılına kadar seri üretime geçecek ve küresel pazarda satışa sunulacak.

Otomotivde yeni çağ başlıyor: Yollara çıkacağı tarih belli oldu

HIZLI YAKIT, SIFIR EMİSYON

Elektrikli araçlar gibi hidrojenli otomobiller de karbon salınımını minimuma indiriyor. Ancak hidrojenli araçları öne çıkaran en büyük fark, şarj süresine gerek kalmadan, tıpkı benzinli araçlar gibi birkaç dakika içinde yakıt dolumu yapılabilmesi. Ayrıca bu araçlar çalışırken yalnızca su buharı salıyor, böylece çevreye zarar vermiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
ETİKETLER
#bmw
#bmw
#suv
#Çevre Dostu Araçlar
#hidrojen yakıtlı
#SUV modeli
#iX5 Hydrogen
#Hidrojen Araç
#Sürüş Teknolojisi
#Gelecek Otomobili
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.