Otomotivde yeni çağ başlıyor: Yollara çıkacağı tarih belli oldu

Otomotivde yeni bir dönem başlıyor. Alman lüks otomobil üreticisi BMW, hidrojen yakıtlı ilk SUV modeli için düğmeye bastı.

Alman otomotiv devi BMW, çevre dostu ulaşım teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Münih merkezli şirket, hidrojen yakıtlı ilk SUV modelini 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu adım, hem sürdürülebilirlik açısından hem de hızlı yakıt ikmali özelliğiyle sektörde yeni bir sayfa açabilir.

10 YILLIK GELİŞTİRME SÜRECİNİN SONUCUNDA

BMW, hidrojen teknolojileri üzerine yaklaşık on yıldır Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Şirketin bu alandaki ilk önemli adımı ise daha önce tanıtılan iX5 Hydrogen konsepti olmuştu. Bu konsept, BMW'nin hidrojenli otomobillere olan bakış açısını ve uzun vadeli hedeflerini gözler önüne sermişti.

X5 TABANLI MODELLE SERİ ÜRETİM PLANI

BMW yetkilileri, otomotiv sektörü yayınlarından Driving Hydrogen’a verdikleri röportajda, hidrojenli SUV planlarını netleştirdi. Açıklamalara göre, X5 modeli temel alınarak geliştirilen bu yeni araç, 2028 yılına kadar seri üretime geçecek ve küresel pazarda satışa sunulacak.

HIZLI YAKIT, SIFIR EMİSYON

Elektrikli araçlar gibi hidrojenli otomobiller de karbon salınımını minimuma indiriyor. Ancak hidrojenli araçları öne çıkaran en büyük fark, şarj süresine gerek kalmadan, tıpkı benzinli araçlar gibi birkaç dakika içinde yakıt dolumu yapılabilmesi. Ayrıca bu araçlar çalışırken yalnızca su buharı salıyor, böylece çevreye zarar vermiyor.