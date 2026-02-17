Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Otopark ücreti kirayla yarışıyor: İstanbul’da otopark aboneliği 20 bin liraya dayandı

Şubat 17, 2026 10:33
1
Otopark aboneliği

İstanbul'un özellikle merkezi bölgelerinde yaşanan park yetersizliği, otopark ücretlerine yansıdı. Otopark aboneliği bazı bölgelerde 20 bin liraya dayandı. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar isyanda: Otopark ücretine bir sınır getirilmesini talep ediyorlar..

2
yüksek otopark ücretleri

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi İstanbul'un merkezi noktalarına aracıyla gidenler sıkışık trafiğin yanında, yüksek otopark ücretlerini de göze almak zorunda. İBB ve ilçe belediyelerine ait otoparklarda tavan fiyat uygulaması bulunmasına rağmen, özel işletmelerde herhangi bir üst sınır olmaması tepkilere yol açıyor.
 

3
otopark abonelikleri

Yeni yılla birlikte gelen zamlarla otopark abonelikleri bazı yerlerde ev kiralardan daha pahalı hale geldi.

 

4
OTOPARK ÜCRETİ

GÜNLÜK BİN LİRAYI GEÇİYOR

En ucuz İspark'ta bile park ücretlerinin saati 120 liradan başlıyor, günlük ücret bin lirayı geçiyor. Aylık abone olanlar ise bazı yerlerde 20 bin lira ödüyor.

 

5
kira fiyatı

Kentin farklı semtlerinde yirmi bin lira ve altında fiyatlarla 2+1 daire kiralanıyor.
 

6
otopark ödemesi

Çoğu otopark, büyük araçlardan da fark alıyor. Durum Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerin park yeri sıkıntısı yaşanan mahallelerinde de aynı.
 

7
ispark otopark

NTV'de yer alan habere göre, İBB'ye ait İspark ve ilçe belediyelerin işlettiği noktalarda ise fiyatlar sınırlandırılmış durumda. Karşılaştırma yapıldığında yaklaşık yarı yarıya düşük fiyatlı olduğu görülüyor. Ancak oralarda da yer bulunmuyor.
 

8
tavan fiyat

Vatandaşlar tavan fiyat uygulamasının, özel otoparklara da getirilmesini talep ediyor.  

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.