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 | İrem Çınar

Otopark ve vale ücretleri dudak uçuklatıyor: Günlük araç kiralamaktan daha pahalı

Bodrum'da her yaz lahmacun fiyatları konuşulsa da, otopark ve vale ücretleri de dudak uçuklatıyor. Özellikle vale hizmeti, günlük araç kiralama bedelleriyle neredeyse aynı seviyeye geldi.

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Otopark ve vale ücretleri dudak uçuklatıyor: Günlük araç kiralamaktan daha pahalı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 16:00

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gözde yerlerindeki ürün ve hizmet fiyatları da yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin ve dünyanın en çok tercih edilen noktalarından biri olan ’da, bu kez gündeme lahmacun fiyatları değil, ve vale ücretleri damgasını vurdu. Özellikle Mahallesi’nde araçla gelen tatilciler, sadece park hizmeti için günlük araç kiralama fiyatına yakın bedeller ödemek zorunda kalıyor.

Otopark ve vale ücretleri dudak uçuklatıyor: Günlük araç kiralamaktan daha pahalı

VALE HİZMETİ ADI ALTINDA 1000 TL TALEP EDİLİYOR

'ndan orta segment bir araç 24 saatliğine yaklaşık 1800 TL’ye kiralanabiliyor. Ancak Yalıkavak Marina’daki bazı işletmelerde sadece bir yemek için gelen müşterilere 1000 TL’ye kadar vale ücreti çıkarılıyor. Üstelik araç, çoğu zaman işletmenin hemen yanındaki otoparka çekiliyor. Yani verilen ücret, gerçek anlamda bir vale hizmetinden çok, adeta zorunlu otopark bedeline dönüşmüş durumda.

Otopark ve vale ücretleri dudak uçuklatıyor: Günlük araç kiralamaktan daha pahalı

ÖZEL PLAJDA PARK: 400-500 TL ARASI

Yalıkavak’taki özel plajlarda da durum farklı değil. Vale ya da otopark hizmeti için istenen ücretler 400 ila 500 TL arasında değişiyor. Bu tutarlar günlük olarak alınıyor ve çoğu kez elden, nakit olarak tahsil ediliyor. Nakit ödeme yapamayan müşterilerden ise IBAN yoluyla para transferi talep ediliyor.

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#Vale Ücreti
#Ekonomi
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