Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

14 May 2024 23:01 - Güncelleme : 14 May 2024 23:39

Ukrayna’da şehir merkezi ve metro istasyonu yakınlarına saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Ukrayna’da şehir merkezi ve metro istasyonu yakınlarına saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 399, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL olarak belirlendi. İstanbul-Ankara arasındaki yolu Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

​​​​​​​​​​15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

- 01.01.2023 tarihinden itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınmaktadır.​

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

- Motosikletler KGM işletimindeki otoyollar ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.​

UKOME Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.​

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, Tüm servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları, (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.​

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar (Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.