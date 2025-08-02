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 | İrem Çınar

ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu

Togg, ÖTV düzenlemesinin ardından T10X modellerinin yeni fiyatlarını duyurdu. Diğer yandan marka, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine yönelik ağustos ayı boyunca devam edecek kampanyalarını da açıkladı. İşte güncellenen Togg T10X fiyat listesi ve ağustos kampanyalarına dair detaylar...

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ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:34

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili , ağustos ayına özel kampanyalarını duyurdu. T10X modeline yönelik kampanya, stoklarla sınırlı olmak kaydıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılar için çeşitli finansman avantajları sunuyor.

ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu

BİREYSEL KULLANICILARA ÜÇ FARKLI SEÇENEK

Bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeline sahip olmak için aşağıdaki finansman alternatiflerinden yararlanabiliyor:

  • 250 bin TL kredi için yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve aylık 20.883 TL taksit imkânı,
  • 1 milyon TL krediyle, yüzde 0,89 faiz, 48 ay vade ve aylık 45.280 TL taksit,
  • 1 milyon 500 bin TL krediye ise yüzde 2,99 faiz, 48 ay vade ve aylık 69.439 TL taksit seçenekleri sunuluyor.
ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu

KURUMSAL ALICILARA ÖZEL SEÇENEKLER

Kurumsal kullanıcılar da kampanyadan yararlanabiliyor. T10X V2 almak isteyen kurumlar için:

1 milyon 750 bin TL krediyle, yüzde 3,09 faiz, 48 ay vade ve aylık 72.419 TL taksit seçeneği sunuluyor. Ayrıca, bireysel kullanıcılarla aynı şekilde, 250 bin TL’lik yüzde 0 faizli ve 12 ay vadeli kredi fırsatı kurumsal müşterilere de açık.

ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu

T10X FİYATLARINA DÜZENLEME SONRASI ZAM

Aralık 2023’ten bu yana sabit kalan fiyatları, düzenlemesinin ardından güncellendi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

  • T10X V1 standart menzil: 1.440.000 TL’den 1.862.000 TL’ye,
  • T10X V1 uzun menzil: 2.172.000 TL’ye,
  • T10X V2 uzun menzil: 2.363.000 TL’ye yükseldi.

Ağustos boyunca geçerli olan bu kampanya, yerli otomobil sahibi olmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler için cazip fırsatlar sunuyor.

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#Ekonomi
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