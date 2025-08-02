ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’da ağustos zammı! T10X’in yeni fiyatları belli oldu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, ağustos ayına özel kampanyalarını duyurdu. T10X modeline yönelik kampanya, stoklarla sınırlı olmak kaydıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılar için çeşitli finansman avantajları sunuyor.

BİREYSEL KULLANICILARA ÜÇ FARKLI SEÇENEK

Bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeline sahip olmak için aşağıdaki finansman alternatiflerinden yararlanabiliyor:

250 bin TL kredi için yüzde 0 faiz , 12 ay vade ve aylık 20.883 TL taksit imkânı,

yüzde , ve imkânı, 1 milyon TL krediyle , yüzde 0,89 faiz , 48 ay vade ve aylık 45.280 TL taksit ,

, yüzde , ve , 1 milyon 500 bin TL krediye ise yüzde 2,99 faiz, 48 ay vade ve aylık 69.439 TL taksit seçenekleri sunuluyor.

KURUMSAL ALICILARA ÖZEL SEÇENEKLER

Kurumsal kullanıcılar da kampanyadan yararlanabiliyor. T10X V2 almak isteyen kurumlar için:

1 milyon 750 bin TL krediyle, yüzde 3,09 faiz, 48 ay vade ve aylık 72.419 TL taksit seçeneği sunuluyor. Ayrıca, bireysel kullanıcılarla aynı şekilde, 250 bin TL’lik yüzde 0 faizli ve 12 ay vadeli kredi fırsatı kurumsal müşterilere de açık.

T10X FİYATLARINA DÜZENLEME SONRASI ZAM

Aralık 2023’ten bu yana sabit kalan Togg T10X fiyatları, ÖTV düzenlemesinin ardından güncellendi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

T10X V1 standart menzil: 1.440.000 TL’den 1.862.000 TL’ye ,

1.440.000 TL’den , T10X V1 uzun menzil: 2.172.000 TL’ye ,

, T10X V2 uzun menzil: 2.363.000 TL’ye yükseldi.

Ağustos boyunca geçerli olan bu kampanya, yerli otomobil sahibi olmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler için cazip fırsatlar sunuyor.