ÖTV indirimi geliyor: Yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek! İşte o marka ve modeller

15 Temmuz 2024 13:12 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:17

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ÖTV indirimi getirecek kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif Şarj edilebilir hibrit otomobilleri kapsıyor. İşte tüm detaylar…

YÜZDE 30’A İNECEK

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Otomobil Yazarı Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR bu teşvikten yararlanamayacak.

Açıklamalarında "Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç" ifadelerini kullanan Özpeynirci, ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri listeledi.

MODELLER BELLİ OLDU

Buna göre, ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek tek model BYD Seal U DM-I. ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller ise BMW X1 xDrive30e, SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV ve DSG DS-9 E-TENSE 250 oldu.

Bunların dışında henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar ise AUDI A3 PHEV, MG E-HS PHEV, CHERY PHEV, DS4, DS7 PHEV, HYUNDAI Tucson PHEV, KIA Sportage PHEV, OPEL Astra PHEV, OPEL Grandland PHEV, CITROEN C5 PHEV, VOLKSWAGEN Golf PHEV olarak sıralandı.