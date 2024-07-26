ÖTV indirimi ile otomobil fiyatları düşecek! Liste belli oldu: İşte fiyatı düşecek araçlar
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şarj edilebilir hibrit araçları kapsayan yeni düzenlemeyle 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara özel tüketim vergisi getirildi. Araç almak isteyenler ise “ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor?” sorusunu soruyor. İşte fiyatı düşecek 4 model...
Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle araç dışından şarj edilebilen ve 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Kararın ardından hangi araçları kapsadığı fiyatları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte ÖTV indirimiyle ilgili tüm detaylar…
HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan;
- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,
- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,
- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.
FİYATI DÜŞECEK 4 MODEL BELLİ OLDU
Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kararın kapsadığı ve karar sonrasında fiyatı düşecek 4 aracı açıkladı.
Özpeynirci’nin konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:
"Bugünkü fiyat seviyeleri ve teknik özelliklerine bakıldığı zaman ÖTV'si %80’den %30’a düşecek tek model:
BYD Seal U DM-I
- ÖTV'si %80’den %60’a düşecek modeller :
BMW X1 xDrive30e
SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV
DSG DS-9 E-TENSE 250
- ÖTV'si %80’den %70’e düşecek modeller:
1.600 cc-1.800cc arasında bu tanıma giren bir araç şu anda dünyada mevcut değil.
Bunların dışında henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar şunlar olabilir;
AUDI A3 PHEV
MG E-HS PHEV
CHERY PHEV
DS4, DS7 PHEV
HYUNDAI Tucson PHEV
KIA Sportage PHEV
OPEL Astra PHEV
OPEL Grandland PHEV
CITROEN C5 PHEV
VOLKSWAGEN Golf PHEV”
ARAÇ FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?
ÖTV indiriminin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edildi. Uzmanlara göre, indirimlerle beraber araç fiyatlarında düşüşler yaşanacak. Yeni hesaba göre, BMW X1 xDrive30e modelinin fiyatının 4 milyon 87 bin TL'den 3 milyon 632 bin 887 TL'ye; aynı şekilde, DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 modelinin de 4 milyon 478 bin 100 TL'den 3 milyon 980 bin 532 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Öte yandan bütün Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamadıkları için ÖTV kapsamına girmiyor. Eski ÖTV oranları yüzde 80 olan BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri yüzde 60 ÖTV dilimine girecek.
Modelin fiyatı ise sitesinde henüz güncelleniyor olarak gözüküyor.