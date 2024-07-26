ÖTV indirimi ile otomobil fiyatları düşecek! Liste belli oldu: İşte fiyatı düşecek araçlar

26 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:24

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle araç dışından şarj edilebilen ve 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Kararın ardından hangi araçları kapsadığı fiyatları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte ÖTV indirimiyle ilgili tüm detaylar…

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan;

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

FİYATI DÜŞECEK 4 MODEL BELLİ OLDU

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kararın kapsadığı ve karar sonrasında fiyatı düşecek 4 aracı açıkladı.

Özpeynirci’nin konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:

"Bugünkü fiyat seviyeleri ve teknik özelliklerine bakıldığı zaman ÖTV'si %80’den %30’a düşecek tek model:

BYD Seal U DM-I

- ÖTV'si %80’den %60’a düşecek modeller :

BMW X1 xDrive30e

SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV

DSG DS-9 E-TENSE 250

- ÖTV'si %80’den %70’e düşecek modeller:

1.600 cc-1.800cc arasında bu tanıma giren bir araç şu anda dünyada mevcut değil.

Bunların dışında henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar şunlar olabilir;

AUDI A3 PHEV

MG E-HS PHEV

CHERY PHEV

DS4, DS7 PHEV

HYUNDAI Tucson PHEV

KIA Sportage PHEV

OPEL Astra PHEV

OPEL Grandland PHEV

CITROEN C5 PHEV

VOLKSWAGEN Golf PHEV”

ARAÇ FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

ÖTV indiriminin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edildi. Uzmanlara göre, indirimlerle beraber araç fiyatlarında düşüşler yaşanacak. Yeni hesaba göre, BMW X1 xDrive30e modelinin fiyatının 4 milyon 87 bin TL'den 3 milyon 632 bin 887 TL'ye; aynı şekilde, DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 modelinin de 4 milyon 478 bin 100 TL'den 3 milyon 980 bin 532 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Öte yandan bütün Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamadıkları için ÖTV kapsamına girmiyor. Eski ÖTV oranları yüzde 80 olan BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri yüzde 60 ÖTV dilimine girecek.

Modelin fiyatı ise sitesinde henüz güncelleniyor olarak gözüküyor.