ÖTV matrahı sil baştan! Yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi: Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

Yeni ekonomi paketi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, otomobil vergilendirmesinden yatırım teşviklerine kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.

BİNEK OTOLARDA ÖTV ARTIYOR

Paket kapsamında binek otomobillere uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranları yeniden düzenleniyor. Mevcut sistemde 1600 cc motor hacmine sahip ve vergisiz fiyatı 280 bin TL’nin altında olan araçlar için dört farklı ÖTV dilimi (yüzde 45, 50, 60 ve 70) bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte artık yüzde 80’in altında vergi oranı uygulanmayacak. Ancak piyasada bu dilimlere giren araç kalmadığı için, düzenlemenin mevcut fiyatları etkilemeyeceği belirtiliyor.

ARAZİ TAŞITLARINA SABİT ORAN

Teklifte arazi taşıtlarıyla ilgili de dikkat çekici bir madde yer aldı. Kamyonet tipi araçlar ile azami yük kapasitesi 3.500 kilogramı aşmayan arazi taşıtlarının ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE VERGİ MUAFİYETİ

Güvenlik birimlerine yönelik alımlarda önemli bir teşvik geliyor. Yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan araçların güvenlik güçleri tarafından ilk alımı ÖTV'den muaf tutulacak. Ayrıca bu araçların tesliminde KDV istisnası da uygulanacak.

KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE GÜÇLENİYOR

Paketin temel hedeflerinden biri de kayıtdışılıkla mücadele. Bu kapsamda, bazı vergi istisnalarına sınırlamalar getiriliyor:

AR-GE personeline uygulanan sınırsız vergi muafiyeti ne üst sınır getirilecek.

ne üst sınır getirilecek. LPG dağıtıcıları, başka bir dağıtıcının LPG’sini üçüncü bir dağıtıcıya satamayacak. Bu düzenlemeyle sektörde denetim artacak.

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE YENİ DÖNEM

Yeni teşvik sistemiyle, yatırımcılara sağlanan vergi avantajlarına çerçeve çiziliyor:

Yeni alınacak yatırım teşvik belgeleri için vergi indirimi hakkı en fazla 10 yıl süreyle kullanılabilecek.

süreyle kullanılabilecek. Tüm yatırımlarda kurumlar vergisi yüzde 60 indirimli uygulanabilecek.

uygulanabilecek. Yatırıma katkı oranı da azami yüzde 50 olacak şekilde belirlenecek.

Bu düzenlemelerle hükümet, hem vergi gelirlerini artırmayı hem de kayıt dışı ekonomiyi daraltmayı amaçlıyor. Paket, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.