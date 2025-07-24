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 | Bengü Sarıkuş

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

Otomobil sektörü ÖTV zammıyla çalkalanıyor. Yeni zam oranı bugünden itibaren elektrikli ve hibrit etiketlerine yansımaya başladı. Zamlı fiyatların etkisi ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Bayiler yeni zamlı fiyatlar üzerinden listelerini güncellemeye başladı. İşte TOGG ve Tesla'nın yeni fiyatları...

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ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:33

Otomobillerde değişen oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte tüm markalarda fiyatlar güncelleniyor. Vergi artışının yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. İkinci elde de fiyatların yüzde 20 ila 40 arasında artış göstermesi dikkat çekiyor. firmalarının fiyat listesi kısımları güncellemeden dolayı açılmıyor.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan otomobilde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ FİYATLARI YÜKSELDİ

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlarda bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar ve kendini şarj eden hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı artık yüzde 70 olacak.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

Değişen vergi oranlarının birçok modelin fiyatında farklara neden olması bekleniyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modellerin, yüzde 25 dilimine çıkmasıyla birlikte benzinli modellere karşı rekabet avantajını kaybetmesi bekleniyor.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

ÖTV oranlarının artırılması ve bugünden itibaren geçerli olmasının ardından otomotiv markalarında fiyat listesi telaşı başladı. Pazarda aktif şekilde satış yapan birçok marka, resmi internet sitelerindeki fiyat listelerini kaldırarak yerine 'fiyatlarımız güncelleniyor' ibaresini koydu. Fiyatı değişmeyen modeller ise premium sınıfta yer alan ve yüzde 220 ÖTV dilimine giren araçlar olacak.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

Otomobilde yaşanan bu vergi artışı, yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci el fiyatları da değişecek.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

PARAYI ÖDEYEN VE TESLİM ALMAYAN MÜŞTERİLER ZOR DURUMDA KALDI

Bu arada, oran değişikliğinin aynı gün devreye alınması parası yatırılıp işlemi yapılamayan müşterilerde büyük sıkıntıya sebep oldu.

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

TOGG VE TESLA FİYATLARI ÖTV SONRASI NE KADAR?

Bazı marka ve modellerin fiyatların şu şekilde değişmesi bekleniyor:

ÖTV oranı arttı, piyasa kilitlendi: Bayilerde sıfır araç fiyat listesi telaşı başladı

"Togg T10X V1 RWD standart menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya
Togg T10X V1 RWD uzun menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya
Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1 milyon 930 bin liradan 2 milyon 300 bin liraya
Tesla Model Y arkadan çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya
Tesla Model Y Long Rande arkadan çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya
Tesla Model Y Long Range 4 çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya".

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ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli araç
#ötv
#hibrit araç
#fiyat artışları
#İkinci El Pazarı
#Ekonomi
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