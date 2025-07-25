ÖTV oranları değişti! Bazı araçlara zam, bazılarına indirim: Sadece bu araçlar ucuzlayacak

Türkiye otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliği, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile araçların teknik özelliklerine göre kademeli ve detaylandırılmış vergi oranları hayata geçirildi. Artık ÖTV oranları %75, %90, %100 ve %170 şeklinde yeniden belirlendi. Plug-in hibrit araçlarda en düşük ÖTV oranı %30’dan %45’e çıkarılırken, elektrikli araçlarda bu oran %10’dan %25’e yükseldi.

BAZI MODELLERDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

ÖTV sisteminde dikkat çeken bir diğer yenilik ise motor hacmiyle ilgili oldu. Daha önce vergi hesaplamalarında belirleyici olan 1,6 litre motor hacmi sınırı, yerini 1,4 litreye bıraktı. Bu değişiklik, birçok modelin farklı matrah dilimlerine geçmesine neden olacak.

Yeni düzenlemeyle bazı modellerde sınırlı da olsa fiyat düşüşleri bekleniyor. Yerli üretim olan ve düşük motor hacmine sahip Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10/i20 gibi giriş seviyesi modeller, daha düşük vergi dilimine geçerek %80 ÖTV oranından %70-75 seviyelerine çekilebilecek. Bu da tüketiciye doğrudan indirim olarak yansıyabilir.

ELEKTRİKLİLERE VERGİ ŞOKU

Buna karşılık, özellikle elektrikli otomobillerde vergi artışı fiyatlara zam olarak yansıyacak. %10 olan ÖTV oranının %25’e çıkarılması, Togg T10X gibi modellerde %10-14 arasında bir fiyat artışına neden olabilirken, Tesla Model Y’de bu artışın %13’ü bulması bekleniyor.

İKİNCİ EL FİYATLARI DA YÜKSELECEK

Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el piyasasına da doğrudan etkileyecek. Uzmanlara göre, ikinci el araçlarda fiyatlar yukarı yönlü hareket edecek. Bu süreçte sıfır araç satışlarında geçici bir duraksama yaşanabileceği belirtiliyor. ÖTV artışından önce araç sahibi olanlar ise fiyat avantajı sayesinde kazançlı çıkmış olacak.

SEKTÖRDEN VERGİ SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, sektörün uzun vadeli bir vergi sistemine geçmesi gerektiğini vurguladı. Yüksek vergi oranlarının ve krediye erişimdeki zorlukların iç pazarı daralttığını belirten Bozkurt, devletin gelirlerinden feragat etmeksizin, daha adil ve modern araç kullanımını teşvik edecek bir sistem önerdiklerini ifade etti.

HEDEF CARİ AÇIĞI AZALTMAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yapılan düzenlemelerin temel amacının cari açığı azaltmak olduğunu açıkladı. Yeni vergi sistemi, ithalatı sınırlayarak iç üretimi teşvik etmeyi ve dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamayı hedefliyor.