ÖTV söylentisi bile yetti: İkinci el araç fiyatları şimdiden uçtu!

Otomobilde ÖTV oranlarının yüzde 80 ile 220 arasına yükseltilmesini öngören tasarı daha yürürlüğe girmeden piyasayı hareketlendirdi. Lüks segmentte fiyatlara yüzde 30’a varan zam beklentisi oluşurken, ikinci el araçlarda ise şimdiden yüzde 3 ila 5 oranında artış yaşandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında köklü bir değişimi beraberinde getirebilir. Teklife göre, motor hacmi ve gücüne göre belirlenecek yeni ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu düzenleme, özellikle yüksek segmentte yer alan lüks araçların fiyatlarını en az yüzde 30 oranında artıracak gibi görünüyor.

LÜKS ARAÇLARA EN AZ YÜZDE 30 ZAM

Oto Merkezi CEO’su Ali Karakaş, teklifin yasalaşması halinde lüks araçların ciddi şekilde zamlanacağını belirtti. Karakaş, “Örneğin bugün 5 milyon TL’ye satılan bir araç, yeni düzenlemeyle 6.5 milyon TL’ye çıkabilir. KDV’nin de eklenmesiyle birlikte bu rakam 7 milyon TL’yi aşar” ifadelerini kullandı. 1 ila 2 milyon TL aralığında yer alan bazı araçların ise şu an için düzenlemeden etkilenmeyeceğini söyleyen Karakaş, döviz kurundaki olası bir artışın bu segmenti de kapsama dahil edebileceğini vurguladı.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA ÜÇLÜ ETKİYLE FİYAT ARTIŞI BAŞLADI

İkinci el otomobil piyasasında da hareketlilik şimdiden başladı. Karakaş’a göre ikinci eldeki bu fiyat artışının üç temel nedeni bulunuyor:

Mevsimsel Talep: Yaz aylarında araç alımına olan ilgi her yıl artıyor. Bu da fiyatlara yansıyor.

Yaz aylarında araç alımına olan ilgi her yıl artıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Sıfır ve İkinci El Arasındaki Fark: Yeni araçların fiyatlarındaki artış, tüketiciyi ikinci el otomobillere yönlendiriyor.

Yeni araçların fiyatlarındaki artış, tüketiciyi ikinci el otomobillere yönlendiriyor. ÖTV Gündemi: ÖTV’deki olası artışın konuşulması, ikinci el piyasasında "fırsat" algısını tetikleyerek fiyatları yukarı çekti.

Bu üç etken birleşince, ikinci el araç fiyatlarında son iki günde yüzde 3 ila 5 oranında artış gözlemlendi.

DAHA ESNEK BİR VERGİ MODELİ GELİYOR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise yeni vergi yapısının sadece fiyatlara değil, sistemin doğasına da etki edeceğini ifade etti. Yalçın, “Yeni teklif yasalaşırsa sadece matrah değil; motor hacmi, batarya kapasitesi, menzil gibi teknik kriterler de vergi oranlarında belirleyici olacak. Bu da daha esnek ve güncel bir sisteme geçişin habercisi” dedi.

Yalçın’a göre bu yeni yaklaşım hem tüketiciler hem de üreticiler için daha dengeli bir piyasa yapısı oluşturabilir.

Yeni ÖTV teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak teklifin yalnızca sıfır otomobilleri değil, ikinci el pazarını da ciddi şekilde etkilemeye başladığı görülüyor.