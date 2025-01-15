ÖTV uygulamasında yeni dönem resmen başladı! Araç satın alacaklar dikkat

15 Ocak 2025 08:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:32

Araç alım satımında ÖTV muafiyeti değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar gereğince muafiyet hakkından yararlanmak isteyenler yeni şartları karşılamak zorunda. İşte detaylar...

Araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasındaki değişiklik bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Kanundaki değişikliğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

YERLİ KATKI ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı​ (Gelir İdaresi Başkanlığı) ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik içeren kararda ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre;

Malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi.

Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek.

Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak.

Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak.

KİMLER ÖTV MUAFİYETi HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için vatandaşlarda bazı şartlar aranıyor. Buna göre, yüzde 90 ve üzeri derecede engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkı veriliyor. Bir nevi vekil olan bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

ÖTV MUAFİYATİNDE ÜST LİMİT KAÇ TL?

Geride kalan 2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.

İŞTE 2025 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ

Yasa sonrası 6 farklı markanın toplam 12 modeli kapsam dahiline girdi. Bu modeller şöyle: