ÖTV zammı ile ikinci el araçlarda fırsatçılık: Piyasa çalkalanıyor! 2 milyon lira zam

Otomobil sektörü ÖTV zammıyla çalkalanıyor. Yeni zam oranları sıfır araçlara yansımaya başlamışken ikinci el araç piyasasında da fırsatçılara gün doğdu. ÖTV artışıyla fiyatı yükselen özellikle lüks otomobillerin ikinci ellerinde 2 milyon lira fiyat artışı görüldü.

Türkiye’de ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), araç piyasasında fiyatları ve talebi doğrudan etkiliyor. ÖTV oranları ikinci el taşıtların motor hacmine göre değişiyor. Bu değişiklikler de araç piyasasında ciddi fiyat farklılıklarına ve makasların açılmasına sebep oluyor.

Temmuz 2025 itibarıyla durgunluk dönemine giren ikinci el otomobil piyasası, enflasyon oranları ve gelirlerin ekonomik koşullar altında ezilmesiyle iyice daraldı.

İKİNCİ EL ARACA KISA SÜREDE 2 MİLYON LİRA ZAM

Bu sebepler ÖTV zammı da eklendiğinde yatırımcılar ve araç almayı düşünenler için piyasa koşullarını daha zor hale getirdi. Eli güçlenen fırsatçılar bazı ikinci el araç ilanlarına bir gecede 2 milyon lira zam yaptı. Fiyatlardaki bu fahiş ve sebepsiz artışa hem ikinci el araç sektörü temsilcileri hem de araç almak isteyen yatırımcılar tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA İLANLAR İFŞA EDİLDİ

Sosyal medyada oldukça tepki alan ilanlardan biri olan BYD Atto 3 ilanına bir hafta içerisinde 300 bin liraya yakın zam yansıtıldığı görülüyor.



Özellikle yüksek motor hacmine sahip araçların sahipleri, ÖTV artışını fahiş fiyatlarla ilanlarına yansıttı. Sosyal medyada gündem olan bu zamlar ikinci el piyasasında ciddi fiyat dalgalanmalarına ve alıcıların araç alma hayallerini ertelemesine neden oluyor.

LÜKS OTOMOBİLLERDE DAHA YÜKSEK ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Lüks otomobil segmentinde yer alan Mercedes Benz CLE 300 AMG modelinde ise fiyat artışı daha da dikkat çekici. Satıcı ikinci el bu araç için 17 Temmuz tarihinden beri milyon liraya yakın fiyat artışı yapmış.

Mercedes E 55 AMG modelinde ise yine oldukça dikkat çekici bir fiyat artışı yansıtılmış. Araç alıcılarının gözünden kaçmayan bu fahiş uygulamada otomobilin fiyatı 2 milyon lira artırılmış.

UZMANLAR ARAÇ ALACAKLARI UYARIYOR

Uzmanlar, araç alacak yatırımcıları; ikinci el araç almadan önce piyasa dengesini kontrol etmeleri ve alacakları aracı titizlikle ekspertiz kontrolünden geçirmeleri yönünde uyarıyor.