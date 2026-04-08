Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

ÖTV’siz alınabilecek otomobiller ve fiyat listeleri belli oldu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda yapılan değişiklikle beraber yüzde 40 engelli olduğu hastane raporuyla tespit edilen ve ortopedik engelliler, ehliyet alamaması durumunda ÖTV’den muaf tutulacak. Geçtiğimiz Mart ayında Meclis gündemine gelen emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifinde son gelişmeler ise kanunda yapılan değişiklikle beraber gündeme geldi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından engellilerde olduğu gibi belli şartları taşıyan emeklilerin ÖTV’den muaf tutulması için kanun teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu. Peki Emeklilere ÖTV’siz araç çıktı mı, şartları neler? İşte, ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 14:11

Şartları sağlayan engellilerin ÖTV’den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaşıyor. Bu gelişmenin ardından gözler emekliler için alınacak karara çevrildi. Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan teklifte 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV’den muaf tutulması bilgisi bulunuyor. Kanun teklifinin detayları arasında ÖTV istisnasının ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi de yer aldı. Engellilere yönelik vergi muafiyeti satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçları kapsayacak. Peki ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, şartları sağlayan otomobiller…

HABERİN ÖZETİ

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile şartları sağlayan engellilerin ÖTV'den muaf tutulması yasalaşıyor, bu durum emekliler için de bir gelişme olup olmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.
Şartları sağlayan engellilerin ÖTV'den muaf tutulmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşıyor.
Tokat milletvekili Kadim Durmaz tarafından sunulan teklifte, 4/1-b kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârların bir defaya mahsus olarak ÖTV'den muaf tutulması bilgisi yer alıyor.
ÖTV istisnası, ticari amaçla kullanılmaması için 5 yıl boyunca alınan araçların devredilmemesi şartını içeriyor.
Engellilere yönelik vergi muafiyeti, satış fiyatı her türlü vergi dahil olmak üzere 2.873.972 TL'ye kadar olan araçları kapsıyor.
Yüzde 40 ve üzerinde engel oranı olan ortopedik engelli bireyler, ilk araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, TEKLİF KABUL EDİLDİ Mİ?

4B Bağ-kur emeklilerini kapsayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi. Kanun teklifinin kabul edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şu an için sadece yüzde 40 engellileri kapsıyor. Emeklilere yönelik kanun teklifi daha önce Meclis’e sunulurken herhangi bir resmi girişim bulunmuyor.

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR VE FİYAT LİSTESİ

Engellilere yönelik yeni kabul edilen kanun teklifinde ÖTV istisnasının sağlanacağı araçların vergiler dahil satış fiyatının 2.873.972 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. Kabul edilen kanunda 2. 873.972 TL’ye kadar olan araçlarda engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engelli bireylerin, ilk araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobil modellerinden olan Togg T10 ve T10F modelleri, Fiat Egea ve Ulysse, Renault Clio ve Megane modelleri, Hyundai İ20 ve Bayon, Toyota C-HR Hybrid modelleri ÖTV’siz olarak alınabilecek. ÖTV muafiyeti sağlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak. İşte, ÖTV’siz alınabilecek araçların fiyatları;

Togg

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?


V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
T10F V2 4More: 3.217.857 TL

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

Egea Sedan

Easy 1.6 Otomatik: 951.900 TL
Lounge 1.6 Otomatik: 1.014.800 TL

Egea Cross

Street 1.6 Otomatik: 971.900 TL
Limited 1.6 Otomatik: 1.097.700 TL

Ulysse
Lounge 2.2 Otomatik: 1.889.300 TL

ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listeleri 2026! Emekliye ÖTV’siz araç kanun teklifinde son durum ne?

Renault (Clio - Megane)

Clio Evolution Plus: 1.795.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC: 2.108.000 TL
Megane E-Tech Techno EV60: 2.386.000 TL

Hyundai (i20 + Bayon)

i20 Elite Otomatik: 1.745.000 TL
Bayon Elite 1.0 T-GDI: 1.823.998 TL

Toyota C-HR Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.321.552 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 1.603.500 TL

ETİKETLER
#otomobil fiyatları
#Ötv Muafiyeti
#Engelli Araç Alımı
#Emekli Teklifi
#Togg Modelleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.