Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kurallarda kapsam genişletildi. Yeni düzenleme ile hem satın alma hem de satış süreçlerine dair ayrıntılar netleşti.

HABERİN ÖZETİ ÖTV'siz araç modelleri listesi 2026! Hangi modeller, hangi şartlarda ÖTV'siz alınabilecek? Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kurallar, hem satın alma hem de satış süreçlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor ve aracı bizzat kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Sağlık raporunda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresi bulunan, yüzde 40 ile yüzde 89 arasında engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de kapsama dahil edildi. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl dolmadan satılırsa vergi avantajı geri alınıyor, 5 yılın ardından cezasız satılabiliyor ancak yeni bir ÖTV'siz araç için 10 yılın tamamlanması gerekiyor. Türkiye'de üretilen ve belirlenen kriterleri karşılayan Togg T10X/T10F, Fiat Egea, Renault Clio/Megane/Duster, Toyota Corolla/Corolla Hybrid/C-HR, Hyundai i20/Bayon gibi modeller bu kapsamda değerlendiriliyor. Araçların satış fiyatlarının 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 972 TL sınırını aşmaması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI

ÖTV muafiyeti uygulaması kapsamında engelli bireyler için vergi indirimi değil doğrudan muafiyet uygulanıyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç satın alabiliyor ve aracı bizzat kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Bu kişiler adına araç alımı, engellilik sağlık kurulu raporu ile yapılabiliyor. Sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımının söz konusu olduğu durumlarda ise aracın özel tertibatla donatılması gerekiyor.

Yüzde 90’ın altında engeli bulunan bireylerde ise temel kriter engellilik oranı değil, sağlık raporunda yer alan ifadeler oluyor. Raporda “hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresinin bulunması halinde, yüzde 40 ile yüzde 89 arasında engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda gaz, fren, debriyaj gibi sistemlerde sabit düzenlemeler yapılması ve engel durumuna uygun mekanik değişikliklerin gerçekleştirilmesi zorunlu tutuluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de kapsama dahil edildi. Araç alımında yüzde 40 yerlilik şartı aranırken, ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan araçların 5 yıl dolmadan satılması halinde vergi avantajı geri alınıyor. Araç 5 yılın ardından cezasız satılabiliyor ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak için 10 yılın tamamlanması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ

Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlar için yüzde 40 yerlilik oranı şartı bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen ve belirlenen kriterleri karşılayan modeller öne çıkıyor. Elektrikli araçlar dahil olmak üzere belirli marka ve modeller bu liste içerisinde yer alıyor ve fiyatlarının belirlenen üst sınırın altında olması gerekiyor.

Bu çerçevede Togg T10X ve T10F modelleri ile birlikte Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster gibi modeller alınabiliyor. Bunun yanı sıra Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon da muafiyet kapsamına giren araçlar arasında bulunuyor. Araçların satış fiyatlarının 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 972 TL sınırını aşmaması gerekiyor.

Araç türü bakımından da bazı sınırlamalar uygulanıyor. Binek otomobillerde 1.6 motor hacmi sınırı bulunurken, pick-up, panelvan ve benzeri araçlarda motor hacminin 2800 cm3’ü geçmemesi gerekiyor. Motosikletlerde ise motor hacmine bakılmaksızın muafiyet uygulanabiliyor. Tüm bu araçların hem teknik hem de fiyat kriterlerini karşılaması zorunlu tutuluyor.