Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

ÖTV’siz araç modelleri listesi 2026! Hangi modeller, hangi şartlarda ÖTV'siz alınabilecek?

Engelli bireylerin taşıt alımlarında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler de belirlenen şartları sağlamaları halinde kapsam içine alındı. Düzenlemeyle birlikte araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir satın alma şartı getirilirken, mevcut araçların satış ve yenileme süreleri de yeniden belirlendi. 2026 yılı için ÖTV muafiyeti üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak uygulanacak. Engellilik oranına göre farklı şartlar korunurken, özel tertibat gereklilikleri ve kullanım koşulları da mevzuatta yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 21:25

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kurallarda kapsam genişletildi. ile hem satın alma hem de satış süreçlerine dair ayrıntılar netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin kurallar, hem satın alma hem de satış süreçlerini kapsayacak şekilde genişletildi.
ötv'siz araç! Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor ve aracı bizzat kullanma zorunluluğu bulunmuyor.
ötv'siz araç modelleri! Sağlık raporunda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresi bulunan, yüzde 40 ile yüzde 89 arasında engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
ötv'siz araç fiyatları! Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de kapsama dahil edildi.
ötv'siz araç listesi 2026! ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl dolmadan satılırsa vergi avantajı geri alınıyor, 5 yılın ardından cezasız satılabiliyor ancak yeni bir ÖTV'siz araç için 10 yılın tamamlanması gerekiyor.
Türkiye'de üretilen ve belirlenen kriterleri karşılayan Togg T10X/T10F, Fiat Egea, Renault Clio/Megane/Duster, Toyota Corolla/Corolla Hybrid/C-HR, Hyundai i20/Bayon gibi modeller bu kapsamda değerlendiriliyor.
Araçların satış fiyatlarının 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 972 TL sınırını aşmaması gerekiyor.
Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.

ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI

uygulaması kapsamında için değil doğrudan muafiyet uygulanıyor. Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç satın alabiliyor ve aracı bizzat kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Bu kişiler adına araç alımı, engellilik sağlık kurulu raporu ile yapılabiliyor. Sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımının söz konusu olduğu durumlarda ise aracın özel tertibatla donatılması gerekiyor.

Yüzde 90’ın altında engeli bulunan bireylerde ise temel kriter engellilik oranı değil, sağlık raporunda yer alan ifadeler oluyor. Raporda “hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresinin bulunması halinde, yüzde 40 ile yüzde 89 arasında engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda gaz, fren, debriyaj gibi sistemlerde sabit düzenlemeler yapılması ve engel durumuna uygun mekanik değişikliklerin gerçekleştirilmesi zorunlu tutuluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de kapsama dahil edildi. Araç alımında yüzde 40 yerlilik şartı aranırken, ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan araçların 5 yıl dolmadan satılması halinde vergi avantajı geri alınıyor. Araç 5 yılın ardından cezasız satılabiliyor ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak için 10 yılın tamamlanması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ

Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlar için yüzde 40 yerlilik oranı şartı bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen ve belirlenen kriterleri karşılayan modeller öne çıkıyor. Elektrikli araçlar dahil olmak üzere belirli marka ve modeller bu liste içerisinde yer alıyor ve fiyatlarının belirlenen üst sınırın altında olması gerekiyor.

Bu çerçevede Togg T10X ve T10F modelleri ile birlikte Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster gibi modeller alınabiliyor. Bunun yanı sıra Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon da muafiyet kapsamına giren araçlar arasında bulunuyor. Araçların satış fiyatlarının 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 972 TL sınırını aşmaması gerekiyor.

Araç türü bakımından da bazı sınırlamalar uygulanıyor. Binek otomobillerde 1.6 motor hacmi sınırı bulunurken, pick-up, panelvan ve benzeri araçlarda motor hacminin 2800 cm3’ü geçmemesi gerekiyor. Motosikletlerde ise motor hacmine bakılmaksızın muafiyet uygulanabiliyor. Tüm bu araçların hem teknik hem de fiyat kriterlerini karşılaması zorunlu tutuluyor.

ETİKETLER
#vergi indirimi
#engelli bireyler
#Ötv Muafiyeti
#Yeni Düzenleme
#Engelli Araç Alımı
#Araç Satışı
#Özel Tertibat
#Yerlilik Şartı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.