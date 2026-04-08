ÖTV'siz araç satışıyla ilgili flaş karar! Danıştay noktayı koydu

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 13:13
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:13
ÖTV istisnası

Yüzde yüz engelli bir vatandaş, ÖTV istisnasından yararlanarak araç satın aldı ancak teslim edilmeden hayatını kaybetti. Vergi dairesi ise ÖTV'yi vefat eden kişinin yakınlarından alınmasını talep etti. Tartışmaya son noktayı Danıştay kararı koydu.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Tüketim Vergisi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından faydalanarak araç almak isteyen engelli kişinin, aracın satış işlemlerinden önce hayatını kaybetmesi üzerine verginin mirasçılara ödetilmesi kararını hukuka aykırı buldu.

 

yüzde yüz engelli raporu olan kişi ÖTV

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüzde yüz engelli raporu olan kişi, ÖTV istisnasından faydalanarak araç satın aldı. Aracın satışının tescil işleminin yapıldığı tarihte, ÖTV istisnasından faydalanan kişi hayatını kaybetti.

 

Tescil işlemi

Tescil işleminin, kişinin vefat saatinden sonra yapıldığının tespit edilmesi üzerine, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü, araç alımında istisna tutulan yüzde 80 oranındaki verginin mirasçılardan alınmasına karar verdi.

 

İstanbul 9. Vergi Mahkemesi

Mirasçıların, Müdürlüğün kararının kaldırılmasına ilişkin dava açması üzerine dosya İstanbul 9. Vergi Mahkemesine geldi. Aracın satın alma işlemlerinin, murisin vefatından önce tamamlandığı kanaatine varan mahkeme, müdürlüğün kararını kaldırdı.

ödenmeyen verginin murislerine ödettirilmesi

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi ise kişinin ölümü nedeniyle ödenmeyen verginin murislerine ödettirilmesi gerektiğine hükmetti.

 

ÖTVSİZ ARAÇ

DAVA DANIŞTAY'A TAŞINDI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, benzer konularda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. Vergi Dava Dairesince daha önce farklı yönde kararlar verildiği gerekçesiyle, kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesi talebiyle konuyu Danıştay'a taşıdı.
 

danıştay emsal karar

DANIŞTAY YAKINLARDAN VERGİ ÖDEMESİ ALINMASINI REDDETTİ

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, araç teslim edilmeden kişinin hayatını kaybetmesine rağmen vefattan önce gerekli satış işlemlerinin yapıldığı, bu nedenle "aracın ilk iktisabının" gerçekleştiğini tespit ederek, ödenmeyen verginin murislere ödettirilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

