ÖTV'siz araç satışıyla ilgili flaş karar! Danıştay noktayı koydu

Yüzde yüz engelli bir vatandaş, ÖTV istisnasından yararlanarak araç satın aldı ancak teslim edilmeden hayatını kaybetti. Vergi dairesi ise ÖTV'yi vefat eden kişinin yakınlarından alınmasını talep etti. Tartışmaya son noktayı Danıştay kararı koydu.