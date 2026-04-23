ÖTV'siz araçta kritik 'tertibat masrafı' detayı! Sıfır araçların doğrudan trafiğe çıkışı yasak

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 09:11
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 09:19
ÖTV'siz araçta kritik 'tertibat masrafı' detayı! Sıfır araçların doğrudan trafiğe çıkışı yasak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 400 bin ortopedik engelli vatandaş için ÖTV muafiyetli araç alımında "yerli üretim" avantajını zirveye taşıdı. Türkiye’de üretilen modellerde indirim oranı %45’i bulurken, hak sahipleri için kritik bir "güvenlik" ve "tadil" kuralı getirildi: Aracı bayiden alıp doğrudan trafiğe çıkarmak artık yasak! Aparat montajından tescil sürecine kadar izlenmesi gereken o yeni rota ve tüm detaylar... 

ÖTV muafiyeti

Yeni düzenlemeye göre; ÖTV muafiyeti sayesinde, Türkiye’de üretilen araçlar yüzde 45’e varan oranda indirimli alınabiliyor. Türkiye’deki yaklaşık 400 bin ortopedik engelli bireyi ilgilendiren bu haktan yararlanabilmek için vatandaşın sıfır aracını bayiden alıp doğrudan trafiğe çıkarması yasak.

ötvsiz araç

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Önce TSE, TÜVTÜRK ve noter üçgeninde işlem yapılması gerekiyor. Ortalama 15 gün süren işlemlerin faturası 35 bin lira ile 90 bin lira arasında değişiyor.

Devlet vatandaşa çok önemli bir avantaj sunuyor ama sanayide fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Döviz kuruna endeksli olan Avrupa menşeli aparatlar ise aracı aldıktan sonra başlayan masraflardan biri olarak öne çıkıyor.

 

ÖTVSİZ ARAÇ DONANIM

2026 yılı itibarıyla faturanın kalem kalem dökümü şöyle:

Fiziksel donanım maliyeti: En basit mekanik elden gaz/fren sistemlerinde fiyatlar 15.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Sürüş konforu sağlayan sensörlü elektronik sistemlerde (örneğin direksiyon altı elektronik gaz çemberi) fatura 60.000 TL ile 90.000 TL’ye kadar çıkıyor.

 

ÖTVSİZ ARAÇ MASRAFLAR

Mühendislik ve proje: AİTM yetkili mühendislerinin çizdiği araca özel projenin tasarım ve onay ücreti 4.000 TL ile 8.000 TL bandında.

TSE onay harcı: Araç proje dosya inceleme bedeli olarak devlete KDV dâhil 5.280 TL.

TÜVTÜRK tadilat muayenesi: Aracın yeni donanımıyla muayeneden geçmesi ortalama 2.000 TL tutuyor.

Noter ruhsat tescili: Ruhsatın yeniden düzenlenmesi işlemi yaklaşık 1.500 TL.

ÖTVSİZ ARAÇ

Yeni yönetmelikle birlikte 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Muafiyetli araç alacak vatandaşlar için yüzde 40 yerlilik oranı (Türkiye’de üretim) şartı getirildi. Ayrıca daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı. Vergi avantajı hesaplandığında ise, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren araçlarda fiyatın ortalama yüzde 44,4 oranında düştüğü görülüyor.

Buna göre bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye alınabiliyor.

ÖTV muafiyeti

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLİYOR?

Togg: T10X ve T10F
Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross
Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster
Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
Hyundai: i20 ve Bayon

