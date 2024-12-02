ÖTV’siz ve KDV’siz sıfır araç alma dönemi başlıyor! Vatandaşa büyük müjde: Otomobil vergisi cebinizi üzmeyecek

02 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:20

ÖTV'siz sıfır araç imkanı 2025 yılının müjdesi olacak. ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin gözü Meclis'e çevrildi. Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma dönemi başlıyor. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve ithalatın azaltılmasını hedefliyor.

Vergi muafiyetli otomobil alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni kanun teklifi, 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni araç teşviki, şoför esnafına vergisiz ticari araç alımı ve ağır hasarlı araçların trafikten kaldırılmasına yönelik düzenlemeler getirecek. Araç sahipleri, 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme teslim ederlerse Türkiye’de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek.

ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ ARABA ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

Türkiye'deki 30 milyonu aşan araç sayısının önemli bir kısmını yaşlı araçlardan oluşuyor. Araçlar, egzoz ve yakıt sebebiyle çevreye zararlı gazların salınmasına neden olurken taşıtlardan karbon monoksit, azot oksit, hidrokarbon ve kurşun yayılıyor.

Yeni kanun teklifiyle bu araçların çevresel ve ekonomik maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda şoför esnafına vergi muafiyetiyle yeni araç kolaylığı sağlanacak.

ARAÇLARINI YENİLEMEK İSTEYENLERE MÜJDE

2025'te Türkiye'de ÖTV ve KDV’siz araç alımı için belirli şartlar öne çıkıyor.

Teklifte, 25 yaşından büyük araç sahiplerinin araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV'siz yeni bir araç satın alabilmeleri öngörülüyor. Ayrıca, şoför esnafı için ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma imkanı ile ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Bu avantajdan yararlanmak için aracın ticari faaliyet amacıyla kullanılacağına dair 10 yıl süreli taahhüt şartı bulunuyor. Bu düzenleme yasalaşırsa hem esnafın yükü hafifletecek hem de daha güvenli taşımacılık sağlanacak.