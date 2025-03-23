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 | Kübra Çelepi

Özel banka müjdeyi açıkladı: 700 TL’lik fatura desteği verecek! Memur, emekli, işçi ayrımı olmayacak

Emekliler, memurlar ve işçiler müjde. Özel bir banka fatura ödemelerinizi kolaylaştırmak için kampanya başlattı. Bireysel kredi kartınızla fatura ödemelerini otomatik yaptırmanız durumunda, 700 TL'ye kadar bonus verecek. Kampanyadan yararlanmak için 1 Mart ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında bankanın kredi kartı ile yeni fatura ödemeleri talimatı vermeniz yeterli olacak. Kampanyadan emekli, memur, işçi yararlanabilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 14:19

Emekli, memur ve işçi herkese müjde Denizbank'tan geldi. Banka bireysel kredi kartı sahiplerine yeni bir kampanya ile 700 TL'ye kadar fatura desteği sunacağını açıkladı. Otomatik fatura ödeme talimatları vermenizle bonus kazanma şansınız doğacak. İşte fatura desteğini ayrıntıları.

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KREDİ KARTI SAHİPLERİNE FATURALARINA DESTEĞİ

DenizBank, emekli, memur ve işçi ayrımı yapmadan tüm bireysel müşterilerine müjdeyi verdi. Banka, 1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasıyla, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 700 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatı sunacak.

700 TL’LİK FATURA DESTEĞİ MÜJDESİ

Kampanya kapsamında, DenizBank bireysel kredi kartı sahipleri, yeni fatura talimatları vererek bonus kazanabilecek.

  • 1 yeni fatura için 200 TL,
  • 3 yeni fatura için 400 TL,
  • 5 yeni fatura için ise 700 TL bonus verilecek.
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Cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz, internet ve televizyon faturalarına dair otomatik ödeme talimatlarıyla bu avantajdan yararlanmak mümkün. Bu kampanya, dijital kanallardan başvuru yapan yeni müşteriler için geçerli olacak. Ödemeleri kolaylaştırırken, faturalarınızı otomatik ödemeye alarak bir yandan da bonus kazanabilirsiniz.

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#Ekonomi
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