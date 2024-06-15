Özel bankadan faturalarını düzenli ödeyenlere müjde, 1.500 TL hediye kadar hediye ödeme veriyor

15 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:53

QNB Finansbank faturalarını düzenleyen ve otomatik ödeme talimatını veren müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyenlere her fatura için 500 TL, toplamda 1500 TL’ye kadar ParaPuan verecek.

KAMPANYANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Kimler Katılabilir?

1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında QNB Mobil uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olma başvurusu yapıp, görüntülü görüşme ile müşteri olanlar bu kampanyadan faydalanabilirler.

Kampanya Şartları

Kampanya, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden verilen otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

1-30 Haziran tarihleri arasında verilen her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 500 TL, toplamda en fazla 1500 TL ParaPuan kazanılabilir.

Talimat verilen faturanın 31 Temmuz 2024 tarihine kadar en az bir kez ödenmiş olması gerekmektedir.

Kredi kartı talimatları için, talimatın 31 Aralık 2024 tarihine kadar açık kalması zorunludur.

ParaPuan’lar, QNB Finansbank üye iş yeri POS’larında kullanılabilir ve kullanım süresi 25 gündür.

Ödül ve ParaPuan Kullanımı

Kredi Kartı Talimatları

Talimat başına kazanılan 500 TL ParaPuan’ın 100 TL’lik kısmı faturanın ödendiği ayın son iş günü, kalan 400 TL’lik kısmı ise 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında kredi kartına yüklenecektir.

ParaPuan’ın kullanılmış olması durumunda, iptal edilen talimatlar için ParaPuan tutarı kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılacaktır.

Vadesiz Hesap Talimatları

Talimat verilen faturanın 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Kazanılan ParaPuan’lar, 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında CardFinans Nakit kartına yüklenecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak için QNB Finansbank Şubeleri, Çağrı Merkezi, QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı verilebilir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve toplamda en fazla 1500 TL değerinde ParaPuan kazanabilir.