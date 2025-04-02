Özel bankadan nisan müjdesi! 15 bin TL dağıtacak

Yakınını davet eden kazanacak. Özel bir banka yeni fırsatını açıkladı. Kampanya kapsamında toplamda 15.000 TL’ye varan bonus verilecek. Bu büyük fırsattan yararlanmak için şartlar açıklandı. İşte bankanın sunduğu bu büyük kazanç fırsatı.

Garanti BBVA, 'Yakınını Davet Et' kampanyası ile hem mevcut hem de yeni müşterilerine 15.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunacak. Davet eden ve davet edilen kişiler her bir davette 750 TL bonus alacak. Toplamda 15 bin TL verilecek.

TOPLAMDA 15.000 TL KAZANMA FIRSATI

Garanti BBVA, “Yakınını Davet Et” kampanyasıyla müşterilerine büyük bir fırsat açıkladı. Banka müşterileri, yakınlarını Garanti BBVA Mobil’e davet ederek toplamda 15.000 TL’ye varan bonus kazanabilecek.

HER DAVETE 750 TL BONUS

1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, Garanti BBVA müşterileri yakınlarını Mobil’den müşteri olmaya davet ederek her bir kişi için 750 TL bonus kazanacak. Aynı şekilde davet edilen kişiler de 750 TL bonus alacak. Kampanya kapsamında 10 kişiye kadar davet edilebilir ve toplamda 15.000 TL’ye varan bonus kazanılabilir.

ESKİ KAMPANYAYA KATILANLAR DA KAZANDI

Önceki kampanyalara katılan müşteriler de unutulmadı. 20 Kasım 2024 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında katılanlar 500’er TL, toplamda 5.000 TL’ye varan bonus kazandı. Mart 2025’te katılanlar ise 750’şer TL, toplamda 7.500 TL bonus aldı.

KİMLER DAVET EDEBİLİR KİMLER EDİLEBİLİR?

Bu büyük fırsattan yararlanmak için davet eden kişinin Garanti BBVA bireysel müşterisi olması ve Bonus kredi kartı veya Paracard sahibi olması gerekiyor. Davet edilen kişinin ise Garanti BBVA müşterisi olmaması ve 18 yaşından büyük olması şartı aranıyor.

Bonus Kazanma Şartları şöyle;

Davet eden kişi, Garanti BBVA Mobil’den “Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et” adımını kullanarak promosyon kodu oluşturup paylaşacak.

Davet edilen kişi, Garanti BBVA Mobil’den müşteri olup promosyon kodunu girecek.

Davet edilen kişi Bonus kredi kartı veya Paracard aldıktan sonra 750 TL bonus kazanacak.

Kampanya kapsamında toplamda 15.000 TL’ye kadar bonus kazanılabilecek.

YAKININI DAVET EDEN KAZANACAK

Bu kampanya sadece mevcut müşterilerle sınırlı değil. Davet edilen kişiler de müşteri olduktan sonra kendi yakınlarını davet ederek 15.000 TL daha bonus kazanabilir. Böylece toplam kazanç 15.750 TL’ye ulaşabilir.