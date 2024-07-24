Özel lise fiyatları 1 milyon lirayı geçti! Tam yüzde 300 zamlandılar

24 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:48

Büyük özveriyle çocuklarını özel okulda okutmaya çalışan veliler önce okul paralarıyla sınanıyor. Özel liselerin zamları yüzde 300'ü aştı. Bazı okullarda yıllık ücret 1 milyon lirayı geçti.

ÖZEL LİSE FİYATLARINA YÜZDE 300 ZAM

Özel lise zamları bu yıl velilerin canını sıktı. Özel okullarda zam krizi büyüdü. Bazı liselerin fiyatı 1 milyon lirayı aştı. Yıllık enflasyon oranıyla birlikte özel okulların uygulayacağı tavan zamlar fırsata döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni kayıt ücretlerine kota uygulamadığı için özel liseler bu durumdan yüksek oranda zamlar yaparak faydalandı.

ROBERT KOLEJİ'NİN ÜCRETİ 1 MİLYON LİRA

Sözcü'nün haberine göre; çoğu lisenin fiyatı 1 milyon lirayı aşarken, bazılarına ise yüzde 300’ü aşan zamlar uygulandı.

Amerikan, Fransız, Alman liseleri gibi yabancı okulların eğitim ücretleri geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı.

Yabancı liseler arasında en pahalı olanı Robert Koleji oldu.

Ücreti geçen yıla göre yüzde 134.7 zamlanarak 1 milyon lirayı geçti.

ÜSKÜDAR LİSESİ 955 BİN LİRA

Üsküdar Amerikan Lisesi yüzde 126.1 zamlanarak 955 bin lira oldu

İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi 2023-2024 eğitim yılında 380.128 TL iken 2024-2025 yılında 920.250 TL oldu.

Fransız lisesi Notre Dame de Sion’un ücreti ise bir yılda 520 bin lira arttı ve 895 bin TL oldu.

St. Benoit’in eğitim ücreti 845.500 TL, St. Michel’in 833 bin TL, St. Pulcherie’nin ücreti de 818 bin 900 TL’ye yükseldi.

Alman Lisesi yıllık ücreti artışı yüzde 305 yükseldi.

Geçen yıl Alman Lisesi peşin 207 bin 900 TL iken bu yıl peşin ödemede 842 bin 385 TL oldu.

İzmir Amerikan Lisesi'nin ücreti 759 bin 500 TL, Tarsus Amerikan Koleji'nin ücreti 721 bin 280 TL, St.George Avusturya Lisesi 500 bin TL'ye çıktı.